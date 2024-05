Stiamo ormai per approdare nel mese di giugno e l’operatore telefonico Iliad ha già pensato ad aggiornare il suo catalogo di offerte di rete mobile. L’operatore sta inoltre per compiere sei anni dal suo debutto in Italia e, per questo motivo, il prossimo mese sarà ricco di tante novità. Tra queste, l’operatore ha ad esempio reso disponibile la nuova offerta dedicata per i dispositivi IoT, ovvero Iliad Domotica, ad un prezzo di soli 1,99 euro al mese e con fino a 200 MB di traffico dati, 50 minuti di chiamate e fino a 100 SMS. Vediamo qui di seguito le altre offerte in arrivo.

Iliad, a giugno stanno per arrivare tante nuove offerte super convenienti

Per il prossimo mese, l’operatore telefonico Iliad ha pensato di proporre tantissime novità sul proprio catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore compirà a breve sei anni dal suo debutto nel nostro paese e per questo l’operatore sta celebrando questo evento con tante novità. Una di queste è la già citata offerta per i dispositivi IoT.

L’operatore renderà però disponibili anche altre offerte di rete mobile. Tra queste, ci sarà ad esempio la nuova offerta mobile denominata Iliad Flash 250. Quest’ultima avrà un costo di 10,99 euro al mese ma arriverà ad includere fino a ben 250 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Sarà poi disponibile anche l’offerta mobile denominata Iliad Giga 200. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese. Gli utenti avranno dunque a disposizione fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Rimarranno poi disponibili le offerte mobile Iliad Voce ad un costo di 4,99 euro al mese e Iliad Flash 150 con 150 GB di traffico dati ad un costo di 7,99 euro al mese.

Insomma, il prossimo mese sarà davvero ricco di novità interessanti in casa Iliad.