TIM, fine maggio 2024: le 3 offerte Power fino a 300 GB in 5G

Gli scorsi mesi sono stati un bel banco di prova per i vari gestori che si occupano di telefonia mobile. Tra i più importanti c’è sicuramente anche il nome di TIM, azienda che non ha bisogno certamente di presentazioni.

Dopo aver mostrato tutte le sue particolarità, si ritorna nella comfort zone, quella delle Power. Sono tre le offerte disponibili attualmente che stanno facendo girare la testa a tantissimi utenti: ecco le Power.

TIM, le nuove promo Power sono un esempio: ecco fino a 300 GB in 5G

Il primo posto è occupato di diritto dalla regina assoluta, ovvero la Power Special. Con un prezzo mensile di 9,99 €, gli utenti si beccano minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi e 300 giga in 5G.

Le altre due Power sono la Iron e la Supreme Easy, promo mobili che offrono gli stessi minuti e messaggi già visti nella Special. La prima consente di avere 150 giga in 4G, mentre la seconda 200 giga. I prezzi sono di 6,99 € al mese e di 7,99 € al mese.

Grande attenzione c’è intorno a queste offerte grazie ai contenuti appena descritti e ai prezzi, ma anche per quanto riguarda le soluzioni in aggiunta. TIM ha deciso di disporre per tutti coloro che scelgono una delle tre offerte Power un vero e proprio regalo: non ci sarà alcun costo di attivazione da pagare inizialmente e inoltre il primo mese sarà gratuito. Il primo pagamento per ogni persona che sceglie un’offerta Power partirà dal secondo mese in avanti.

Ovviamente non tutti hanno l’opportunità di poter pensare ad una promo di questo genere. TIM sceglie infatti prima le sue vittime e in questo caso ha designato Iliad e i gestori virtuali. Solo a chi proviene da questa realtà dunque potrà approfittare della linea Power. Almeno per il momento le offerte sono tutte disponibili, per cui conviene approfittare se state cercando un nuovo gestore.