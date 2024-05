TIM surclassa Iliad: offerte Power fino a 300 GB in 5G

Con tutte le promozioni mobili che sono state viste ultimamente, c’è un reale imbarazzo della scelta. I gestori stanno cercando in ogni modo di mettersi in gara tra loro per anticipare il periodo estivo e in questi casi sale sempre in cattedra TIM. Come si è visto anche durante la fine dello scorso 2023, il gestore italiano è tornato a far paura.

Chi prima gli attribuiva costi troppo alti e offerte scarne di contenuti, ora dovrà ricredersi grazie al ritorno delle Power. Le tre offerte più amate del momento sono infatti disponibili con prezzi fuori dal comune e con concessioni mai viste prima. Per sottoscriverle bastano pochi euro mensili ma non solo: bisogna provenire da alcuni gestori in particolare. Almeno per il momento sono tutte e tre disponibili senza alcuna scadenza, per cui bisogna approfittare.

TIM offre il meglio con le Power: ecco cosa significa risparmiare ed avere tutto

TIM offre tre promo al top. Le power sono diverse tra loro ma molto simili in quanto hanno gli stessi minuti ed SMS. Chiunque scelga una delle tre soluzioni, troverà minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi. L’altra grande opportunità sta nella connessione ad Internet: la prima offerta consente di avere 150 giga in 4G mentre la seconda 200. La terza offerta, la più interessante, porta invece 300 giga in 5G. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 €, 7,99 € e 9,99 € al mese.

Chi desidera inoltre risparmiare, può farlo siccome l’azienda prevede l’annullamento del costo di attivazione e soprattutto la prima mensilità gratuita. Questo significa che si comincerà a pagare solo dal secondo mese in poi, senza alcun tipo di trabocchetto.

Come di consueto poi c’è da controllare quali sono i gestori a poter beneficiare di questa opportunità. In breve, solo coloro che provengono da un gestore virtuale o magari da Iliad, possono riuscire ad avere a disposizione le Power.