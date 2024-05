WhatsApp, scopri 3 nuove funzioni segrete: ecco come averle

Le ultime evidenze hanno portato a galla quanto WhatsApp stia lavorando al suo futuro con dei nuovi aggiornamenti. Il colosso della messaggistica che ormai è pienamente utilizzato da tutti sta riportando grandissimi miglioramenti anche se spesso bisogna uscire fuori dagli schemi per avere qualcosa in più.

Secondo quanto riportato durante le ultime ore, sono sempre di più le persone che stanno aderendo a tre applicazioni di terze parti. Queste, create appositamente per conferire al pubblico la possibilità di integrare in un certo senso WhatsApp, sono al momento gratuite.

WhatsApp, le grandi novità arrivano con app di terze parti molto utili

La prima soluzione che potrebbe tornare utile a tantissime persone, si chiama Whats Tracker. In tanti hanno sempre sognato di avere un’applicazione che consentisse in ogni momento di sapere quando una persona entra o esce da WhatsApp. Questo accade soprattutto quando l’utente spiato non mostra il suo ultimo accesso. Con questa nuova applicazione, si può ricevere una notifica tutte le volte che il proprio partner o uno dei propri contatti decide di entrare o uscire. A fine giornata poi comparirà un elenco completo che mostrerà tutti gli orari in cui la persona spiata si è connessa.

Gli amanti della privacy, esattamente quelli che non vogliono mostrare il loro ultimo accesso o di essere online, devono scaricare Unseen. Con questa possibilità infatti si riesce a beneficiare di un grande vantaggio: si può leggere tutto quello che arriva su WhatsApp senza dover entrare nell’applicazione ufficiale. È dunque questo un metodo per restare sempre aggiornati su quello che le persone ci scrivono.

L’ultima applicazione, ma non per importanza ovviamente, si chiama WAMR. Chi la usa può recuperare i messaggi eliminati di proposito da un utente in una chat, ma ovviamente il download deve essere effettuato prima. Non si possono recuperare i messaggi installando WAMR a posteriori.