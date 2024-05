CoopVoce costa 7 EURO al mese: ci sono ben 200 GB

CoopVoce ha reso di nuovo disponibile la EVO 200. In realtà era già presente sul sito prima che la EVO 30 uscisse dal periodo promozionale, ma ora c’è una particolarità: il prezzo è diminuito. Chi voleva sceglierla dunque deve approfittare adesso, in quanto ha una scadenza entro giugno.

CoopVoce, non c’è gioco: la nuova EVO 200 è la soluzione definitiva per tutti

Non bisogna mai pensare che un gestore come CoopVoce sia in letargo. Anche quando le offerte disponibili sembrano non essere vantaggiose, lo sono sotto certi aspetti. Lo scorso mese è stata la volta di quella da 30 giga, una soluzione non troppo abbondante che però a quel prezzo è introvabile ovunque. Al momento tutto è cambiato in quanto è diventata di nuovo disponibile una delle migliori di sempre, ovvero la promo EVO 200.

Con questa CoopVoce riesce a mettere a disposizione il massimo per gli utenti, soprattutto per i più esigenti. Al suo interno la EVO 200 include infatti tutto quel che serve partendo con i minuti senza limiti verso tutti. A seguire ci sono 1000 SMS verso tutti ma soprattutto la connessione ad Internet con 200 giga in 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € per sempre, senza la possibilità di cambiamenti in corso d’opera.

Ci sono diversi vantaggi che offre una soluzione di CoopVoce e tra questi, oltre alla grande abbondanza di contenuti presenti nella EVO 200, ci sono i costi. Questa grande promozione mobile mette innanzitutto a disposizione un costo ridotto in via del tutto eccezionale, ma soprattutto il primo mese gratis. CoopVoce infatti consente a tutti di non pagare nulla per i primi 30 giorni, neanche il costo di attivazione, anch’esso reso nullo.

Chiaramente una situazione del genere non dura in eterno ed infatti bisogna stare nei tempi imposti. CoopVoce consente a tutti di beneficiare di tutti questi vantaggi solo sottoscrivendo la EVO 200 entro il 19 giugno prossimo. Attualmente l’offerta è disponibile sul sito ufficiale con tutte le indicazioni del caso.