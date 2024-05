Arriva su WhatsApp una novità probabilmente non da tutti gradita. Soprattutto per chi non è fan dei messaggi vocali. Ebbene, la famosa app di messaggistica di Meta sta testando una nuova funzione che consente di inviare note vocali più lunghe nei propri Stati. Attualmente, le persone possono condividere registrazioni della durata massima di 30 secondi. Ma con il prossimo AVG in fase di test, questo limite sarà esteso a un minuto. A tal proposito alcuni utenti Android possono già accedere a questa funzione attraverso il Play Store.

Un’innovazione in arrivo su WhatsApp, ecco il motivo

Con l’aggiunta di questa particolare funzionalità, Meta intende ridurre la necessità di pubblicare molteplici aggiornamenti di Stato brevi. Consentendo, in questo modo, di racchiudere i propri messaggi vocali in un’unica registrazione di un minuto. Tale modifica mira a rendere la comunicazione tramite Stati più fluida e meno frammentata. Le note che resteranno visibili per un periodo limitato, offriranno un modo più dinamico e spontaneo di interagire con un pubblico più ampio.

Secondo WABetaInfo però, non tutti gli utenti potranno immediatamente accedere a questa novità. In quanto sembra che l’azienda abbia deciso di adottare un approccio graduale. Testando le nuove funzionalità con gruppi ristretti prima di un eventuale lancio globale. Questo metodo consente di raccogliere feedback utili e di apportare eventuali modifiche necessarie prima di estendere l’aggiornamento a tutti.

Le reazioni a questa notizia saranno probabilmente contrastanti. Se da un lato c’è chi apprezzerà la possibilità di esprimersi più liberamente e in modo più completo, dall’altro c’è chi preferirà mantenere le comunicazioni brevi e concise. Come di consueto, Meta terrà conto delle opinioni di tutti per migliorare continuamente l’esperienza d’uso generale. Infatti, sul suo blog ufficiale, WeBeta Info, ognuno sarà libero di postare le proprie considerazioni personali relative a questa situazione o ad altri aspetti della piattaforma. Così facendo ascoltando le opinioni dei suoi effettivi utilizzatori l’app avrà la possibilità di migliorare sempre di più.