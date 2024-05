Intelligenza artificiale, Elon Musk è sicuro: ci ruberà il lavoro

La questione riguardante l’intelligenza artificiale assume caratteri sempre più misteriosi riguardo al futuro e sempre più pericolosi riguardo al presente. È stato necessario ultimamente regolare delle norme che potessero riuscire a tenere a bada questa nuova risorsa, vista anche come un potenziale pericolo.

Allo stesso tempo sono spesso personalità importanti a parlare dell’intelligenza artificiale, con Elon Musk che è sempre uno dei primi. Il patron di Tesla, SpeceX, Neuralink e X ha fatto valere ancora una volta il suo parere in merito.

Il magnate ha esordito in maniera perentoria: “Probabilmente nessuno tra noi avrà un lavoro in futuro“. Questa l’esclamazione che ha certamente allarmato il mondo intero, in quanto molti tendono a fidarsi delle parole di Elon. Alla conferenza tecnologica VivaTehc 2024 di Parigi, il magnate ha parlato di un futuro in cui il lavoro sarà facoltativo. Musk inoltre ha parlato di un reddito universale necessariamente alto per riuscire a supportare la società in futuro.

Elon Musk: come sarà il futuro a base di Intelligenza artificiale?

Nel caso in cui dovesse esserci un futuro privo di lavoro, Elon Musk si è posto l’interrogativo su come sarà lo stato d’animo delle persone:

“Se desideri un lavoro che sembri più un hobby, avrai la possibilità di farlo. In caso contrario, l’intelligenza artificiale e i robot si occuperanno di fornirti tutti i beni e servizi necessari“.

Che senso avrà dunque la vita nel caso in cui dovesse verificarsi uno scenario del genere? Questo è quanto ha espresso l’attuale uomo più ricco del mondo:

“La questione fondamentale diventerà allora il significato della vita. Se i computer e i robot sono in grado di fare tutto meglio di te, la tua esistenza ha ancora uno scopo? Credo che ci sia ancora spazio per gli esseri umani in questo contesto: potremmo essere noi a conferire un significato all’intelligenza artificiale“.