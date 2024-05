WhatsApp: mai più spazio esaurito con questo aggiornamento

Una delle problematiche più fastidiose che tutti gli utenti utilizzatori di WhatsApp hanno riscontrato almeno una volta durante l’esperienza d’uso e senza alcun dubbio quella legata allo spazio spazio di archiviazione eccessivamente occupato o addirittura in esaurimento nello smartphone a causa di un’eccessiva mole di dati presente nello storage di WhatsApp, a quanto pare l’azienda non ha dimenticato questo fattore, ecco dunque che ha pensato bene di provare a dare una soluzione introducendo con il futuro aggiornamento una nuova funzionalità di gestione dello spazio di archiviazione occupato e dei download per consentire all’utente di gestire meglio i propri dati e il proprio spazio.

Con tali implementazione ovviamente la piattaforma intende semplificare ulteriormente l’esperienza d’uso dei suoi fedelissimi offrendo uno strumento intelligente e automatizzato.

Cambiamento importante

Secondo alcuni dati forniti da fonti affidabili la nuova opzione in arrivo consentirà l’eliminazione automatica di tutti i dati associati a determinati servizi specifici presenti su WhatsApp, un esempio sono le trascrizioni dei messaggi vocali, tradotto in parole più povere potrete scegliere quale tipologia di dato eliminare selezionando in base al servizio adesso legato, dunque non dovrete più cercare e rimuovere manualmente i dati salvati in memoria, ci penserà il software a farlo per voi, queste innovazione rappresenta dunque un chiaro segnale da parte di WhatsApp nell’impegnarsi a fornire soluzioni sempre più intelligenti e smart nella gestione dell’archiviazione.

Si tratta di una scelta operata da WhatsApp legata soprattutto ai numerosi feedback lasciati dalla community che da tempo richiedevano la possibilità di gestire in modo più capillare lo spazio occupato dei dati legati all’applicazione, è dunque che le richieste sono state ascoltate ed esaudite, WhatsApp è infatti da sempre una delle aziende che tiene maggiormente conto delle richieste dei suoi utenti.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale all’interno dell’applicazione di questa nuova funzionalità, una volta testata lasciate il vostro feedback.