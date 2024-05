Truffa phishing terribile, il messaggio ha svuotato i conti degli utenti

Con la truffa phishing del momento, alcuni malviventi stanno riuscendo a farla franca in pochi minuti. Sono infatti troppe le persone che stanno cascando in un inganno che sembrerebbe a primo impatto semplice da identificare.

Fate molta attenzione al testo che trovate nel prossimo paragrafo che all’interno delle caselle di posta elettronica sta diffondendo il panico.

La truffa che continua ad attecchire sui poveri utenti: ecco il testo

Quello che trovate in basso è il testo più pericoloso del momento, una sorta di ricatto che potrebbe portarvi a perdere soldi e dati. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che ci cascano, anche tra quelle più esperte. Purtroppo a giocare un ruolo chiave è l’utilizzo dei siti di incontri, in quanto le persone che ne fanno uso potrebbero cascarci credendo di aver fatto un nuovo “match”. Questo è il testo che sta girando in queste ore e all’interno del quale non bisogna cliccare su nessun tipo di link:

“Ti guardo e capisco che voglio davvero conoscerti! Mi chiamo Keilani.

Sono appena tornato a casa da una dura giornata di lavoro e sono arrapato da morire!

C’è così tanta tensione sessuale qui che non posso passare un secondo senza prendere l’amore di qualcuno dentro di me!

Voglio che tu mi ami e poi mi afferri e mi tieni con te forte!

Non preoccuparti, mi piace quando gli uomini sono scortesi con me. Tutto quello che voglio è che la mia vita sia felice!

Dai, stai con me! Il mio profilo è a questo indirizzo Hot_Keilani2, registrati.

Guarda la montagna delle mie foto sexy e il tuo appetito non conoscerà limiti e la chat video ti aiuterà a comunicare.

Non vedo l’ora…“.

Purtroppo è normale cascare in truffe del genere perché sono ben elaborate, anche se dall’italiano si potrebbe tranquillamente capire che è tutto finto.