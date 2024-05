Stanno circolando alcune indiscrezioni riguardo una possibile versione “Ultra” del Galaxy Z Fold 6. Samsung avrebbe dunque intenzione di lanciare suddetta variante in aggiunta a quella Standard. Tutto durante l’evento Unpacked che si terrà il prossimo 10 luglio a Parigi.

A dare vita a queste supposizioni è stato un codice modello inedito, il SM-F958 che dovrebbe affiancarsi al classico SM-F956. Non erano molte le informazioni a riguardo fino a qualche giorno fa. L’analista Ross Young della DSCC ha affermato che Samsung starebbe lavorando ad una nuova versione “Slim” del Galaxy X Fold 6. Suddetto modello dovrebbe essere più sottile e con uno schermo più grande.

Samsung lavora ad un nuovo modello Slim

Con alcuni post su X l’analista e CEO della Display Supply Chain Consultants ha dichiarato di aver sentito alcune voci riguardo la nuova versione del pieghevole dell’azienda coreana. Non è però ancora noto se si tratta di una terza versione, cosa piuttosto improbabile, o se riguarda quella che di solito viene definita come “Ultra”.

Nonostante ciò, Ross ha ipotizzato che si possa trattare di questo secondo modello il cui nome completo, anche se già deciso, non è ancora stato reso noto. Per quanto riguarda le caratteristiche, il nuovo Fold 6 “Slim” sarà più sottile della versione base perché non sarà dotato del digitalizzatore. Quest’ultimo è lo strumento che consente agli utenti di utilizzare la S Pen. Considerando dunque l’assenza di quest’ultimo è possibile ipotizzare che il nuovo modello sia un’alternativa del Samsung Galaxy Z Fold 6, con altre funzionalità simili. Il prezzo potrebbe, per questo, essere lo stesso per entrambi gli smartphone.

Per quanto riguarda il rilascio sul mercato di questa versione, Ross ha dichiarato che le spedizioni dei pannelli per il dispositivo Slim (o Ultra) potrebbero iniziare nel corso del quarto trimestre dell’anno. Dunque, è ipotizzabile che il suo lancio non avverrà in contemporanea al Galaxy Z Fold 6 e il Z Flip 6. Mentre quest’ultimi sono attesi per il prossimo luglio, l’alternativa Slim non arriverà prima dell’inizio del prossimo anno.