Fiat 500 elettrica con anticipo zero e senza canoni con Social Leasing

Sono finalmente arrivati i nuovi incentivi auto 2024. Dopo i ritardi e gli appelli da parte delle associazioni al governo, ecco arrivare le prime offerte. FIAT è una delle prime aziende a mostrarsi, soprattutto grazie al lancio della sua offerta leasing per la 500 elettrica.

La FIAT 500 con batteria da 23 kWh può essere scelta con “Social leasing by FIAT“. Tutti i cittadini che hanno un ISEE inferiore ai 30.000 € e un’auto da rottamare che sia Euro 0, 1 o 2 potranno approfittare dell’offerta. L’anticipo previsto equivale a zero e il tasso è uguale, con possibilità di restituirla, cambiarla o tenerla dopo un periodo di 3 anni.

FIAT 500e anche per chi non ha i requisiti

Non c’è problema per coloro che non hanno i requisiti utili per accedere a questa nuova offerta “Social leasing by FIAT”. Ci sarà infatti l’opportunità di poter avere una 500e grazie ad un canone che parte da 39 € nel caso in cui si rottami un veicolo omologato Euro 2. Tutto ciò sfruttando i contributi previsti dai nuovi incentivi appena attivati.

“1.750 euro di sconto FIAT + 11.000 euro di incentivi statali. Solo se rottami un veicolo omologato fino a EURO 2, di proprietà tua o di un familiare convivente da almeno dodici mesi. 500e 23 kWh con prezzo di listino di 29.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), offerta promozionale a 17.200 euro solo tramite leasing di Stellantis Financial Services. Il DPCM del 20 maggio 2024 prevede incentivi statali per l’acquisto di auto in base alle emissioni di CO2 secondo il ciclo WLTP. Controlla sempre sui siti ufficiali la disponibilità dei fondi e i requisiti per accedervi. Esempio di leasing per la 500e 23 kWh: prezzo di listino (IPT e contributo PFU esclusi) 29.950 euro. Prezzo promozionale 17.200 euro. Valore della fornitura 17.200 euro. Primo canone anticipato di 1.350 euro, durata 36 mesi; 35 rate mensili da 39 euro (incluse spese di gestione di 15 euro al mese e servizio Identicar 12 mesi per un importo mensile di 7,53 euro). Valore di riscatto 14.990 euro. Importo totale del credito 15.850 euro. Spese di istruttoria 0 euro. Bollo 16 euro. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 6,10%“.