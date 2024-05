WhatsApp sta lavorando per introdurre una serie di scorciatoie utili per velocizzare le risposte e le reazioni all’interno della schermata di visualizzazione multimediale dell’applicazione per Android. Al momento tale funzione è disponibile solo per un numero limitato di tester che fanno parte della versione beta. Gradualmente dovrebbe essere rilasciata a tutti gli utenti già a partire dai prossimi giorni. La notizia è arrivata tramite WAbetaInfo che ha illustrato i principali dettagli della funzione.

Precedentemente, per reagire o rispondere quando viene inviata un’immagina o un video su WhatsApp bisognava tornare alla chat ed interagire direttamente con il messaggio. Con le nuove scorciatoie invece le cose stanno per cambiare.

Nuove interazioni disponibili presto su WhatsApp

La nuova funzione in arrivo sulla piattaforma di messaggistica permette agli utenti di reagire ai contenuti inviati anche restando nella schermata di visualizzazione del contenuto multimediale. Come funzioneranno le scorciatoie?

Quest’ultime appariranno nella schermata di visualizzazione. Con una sarà possibile reagire e con l’altra si potrà rispondere. In questo modo viene fornita agli utenti la possibilità di esprimere rapidamente il proprio parare sul contenuto che è stato inviato senza dover abbandonare la visualizzazione.

La funzione era già presente in una versione precedente di WhatsApp, ma ora la piattaforma ha introdotto una nuova interfaccia rinnovata proprio per le scorciatoie. In questo modo risultano più moderne ed intuitive.

Come già accennato la versione è disponibile solo per i tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento della beta (2.24.11.18) di WhatsApp per Android disponibile nel Google Play Store. Nella versione precedente, inoltre, è arrivata anche un’altra novità. Secondo quanto riportato sembra che la piattaforma di messaggistica sti lavorando all’introduzione di una nuova funzione che permetterà agli utenti di generare nuove foto profilo grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Non è tutto. Un’ulteriore novità riguarda invece la possibilità di azzerare il conteggio dei messaggi non letti quando si apre l’app di WhatsApp.

Si tratta di aggiornamenti in fase di sviluppo e per questo riservati solo a coloro che sono iscritti al beta testing su Android. Non è quindi ancora chiaro quando arriveranno per tutti gli utenti di WhatsApp.