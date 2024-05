iPhone: come attivare e disattivare la modalità guida

Apple ha introdotto la modalità Full Immersion con iOS 15 per iPhone. Si tratta di una funzionalità che consente di gestire le notifiche e le distrazioni in diversi contesti. A tal proposito quella dedicata alla guida risulta essere una delle più utili e apprezzate dagli utenti. Questa funzione infatti è stata pensata per evitare distrazioni al volante. In quanto si occupa di silenziare o limitare le notifiche del telefono. Permettendo al conducente di concentrarsi esclusivamente sulla strada.

Per aggiungere la “Modalità Guida” all’elenco delle modalità che si vogliono utilizzare, bisogna andare su Impostazioni e poi su FullaImmersion. Da qui basterà toccare il pulsante Aggiungi e selezionare Guida tra le opzioni disponibili. Successivamente, sarà possibile attuare delle personalizzazioni. Per esempio, attraverso la configurazione dei messaggi che si desiderano ricevere durante la guida. Garantendo così un’esperienza più sicura e senza interruzioni.

Sfutta al meglio le potenzialità del tuo iPhone

Tale modalità può essere attivata automaticamente in diversi modi. Così da essere estremamente comoda per l’utilizzo. Una volta seguiti tutti i passaggi indicati si potrà infatti scegliere di attivarla in automatico in base a quattro opzioni principali. La prima, è indicata appunto con la voce Automaticamente. Essa utilizza i sensori dell’iPhone per rilevare il movimento del veicolo e attivare la modalità di conseguenza. La seconda permette di attivarla quando il telefono si connette al sistema Bluetooth dell’auto. Con la terza si attiva manualmente attraverso il Centro di Controllo dello smartphone. Mentre con la terza, indicata con la dicitura “Attiva con CarPlay”, si avvia in autonomia quando il cellulare si collega al sistema CarPlay dell’auto.

Queste opzioni garantiscono un’ampia flessibilità. Permettendo ai suoi fruitori di scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze. Una volta impostata, la modalità si disattiverà da sola quando le condizioni selezionate non saranno più presenti. Ad esempio quando il cellulare si disconnette dal Bluetooth dell’auto. Insomma tutto ciò non rappresenta altro che un ulteriore passo avanti della tecnologia nella sicurezza stradale. Tutto ciò al fine di ridurre quanto più possibile le distrazioni al volante e per contribuire. Ma soprattutto per creare un ambiente di guida più sicuro.