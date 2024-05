Apple durante la prossima WWDC di giugno mostrerà il suo nuovo sistema operativo: iOS 18. A tal proposito, al suo interno sono comprese anche una serie di novità interessanti per CarPlay. Considerando che potrebbero esserci ulteriori novità in arrivo, al momento sono tre le feature su cui l’azienda di Cupertino si è concentrata fino ad ora. Le funzioni presentate sono Sound Recognition, Color Filters e Voice Control.

Apple CarPlay tre nuove feature in arrivo

Nello specifico, Voice Control permetterà agli utenti di controllare sia le singole applicazioni che l’interfaccia attraverso l’uso dei comandi vocali. In questo modo il conducente potrà intervenire senza togliere le mani dal volante. Si tratta di un “porting” del Voice Control al momento già disponibile sugli iPhone e su Mac.

Inoltre, Apple starebbe per fare dei passi avanti per quanto riguarda il tema dell’accessibilità. Sound Recognition, a tal proposito, potrebbe fornire agli utenti con problemi di udito un importante aiuto. Con questa feature Apple CarPlay sarebbe in grado di riconoscere i clacson delle altre auto oppure le sirene dei mezzi di emergenza. Il sistema notificherà il tutto sullo schermo.

Infine, Color Filters, permetterà agli utenti di personalizzare l’interfaccia di Apple CarPlay per facilitare la lettura dello schermo. L’azienda di Cupertino permetterà anche di trasformare ogni testo in grassetto e di ingrandirne le dimensioni dei caratteri.

Queste tre feature sembrano essere solo l’inizio per l’Apple CarPlay. L’azienda ha già reso noto che l’attenzione verso il sistema auto e alle Mappe al momento è massima. Inoltre, l’arrivo di iOS 18 porterà il CarPlay di nuova generazione. Quest’ultimo permetterà al sistema di prendere il controllo degli schermi ed anche delle principali funzioni della vettura.

I primi carmaker che offriranno agli utenti la possibilità di accedere alle feature Apple saranno Aston Martin e Porsche. Queste sono le sole informazioni note fino ad ora. Bisognerà aspettare la WWDC di giugno per ottenere ulteriori dati a riguardo.