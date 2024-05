Ikea, in arrivo la nuova funzione per gestire i consumi

Per quanto riguarda la domotica arriva una bella novità! Stiamo parlando di coloro che si affidano ad Ikea. L’azienda svedese ha infatti in programma importanti aggiornamenti per il monitoraggio dei consumi.

Sembrerebbe che Ikea abbia finalmente presentato la nuova opzione per monitorare i consumi energetici casalinghi. Inoltre questa nuova funzionalità dovrebbe arrivare all’interno dell’app ufficiale, sviluppata e resa disponibile apposta per il monitoraggio dei dispositivi domestici. Per chi non è propriamente avvezzo a questo mondo, la nuova aggiunta si chiama Energy Insights e, come già detto, sarà integrata nell’app per avere sempre sott’occhio i consumi energetici della propria abitazione.

Ikea lancia la nuova app per gestire i consumi

Importante è anche il fatto che il controllo dei propri consumi si può avere non solo dall’app, ma anche grazie all’usufrutto dei nuovi dispositivi domotici compatibili. Ad attestare ciò è stata proprio l’azienda svedese annunciando le nuove prese smert che saranno compatibili con il monitoraggio dei consumi. Per essere più precisi stiamo parlando della presa Inspelning, la quale avrà bisogno, per il funzionamento, dello smart hub Dirigera marchiato Ikea.

Ovviamente la presa in questione sarà in grado di monitorare i consumi prodotti da qualsiasi dispositivo connesso alla corrente tramite essa. La data di uscita è prevista per circa l’inizio di ottobre anche in Europa. Purtroppo però Ikea ha recentemente affermato che le prese smart presenti già sul mercato della scorsa generazione, purtroppo non saranno compatibili con la funzione dell’app.

Sappiamo per certo che la funzionalità Energy Insights arriverà più avanti, soprattutto perché attualmente l’azienda svedese la sta testando proprio all’interno del suo stato. Ikea però afferma che l’opzione sarà in grado di stimare i consumi della propria abitazione anche senza prese smart connesse, garantendo un calcolo approssimativo in base ai parametri inseriti dall’utente. Nulla a che vedere però se all’interno dell’impianto elettrico dovessero essere installate le prese smart compatibili.