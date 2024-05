Ikea è un’azienda particolarmente rinomata e conosciuta in tutto il mondo. In modo particolare per la sua visione all’avanguardia nel campo dell’arredamento e dell’innovazione domestica. Di recente, la società ha fatto un ulteriore passo avanti nella missione di rendere le case più efficienti ed economiche. Come ? Ebbene attraverso il lancio della nuova funzionalità “Energy Insights” che possiamo trovare all’interno della sua app. Si tratta di un’innovativa piattaforma progettata per consentire ai consumatori di monitorare e ottimizzare il proprio consumo di energia elettrica. Il suo utilizzo rappresenta un importante sviluppo nell’ambito della domotica e del risparmio energetico. In quanto offre strumenti pratici per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

Ikea si allea contro gli sprechi

EnergyInsight dell’app Ikea è stata progettata dunque per fornire un’analisi dettagliata dei consumi di elettricità di una casa. Vengono Presentati dati in tempo reale e confrontati gli utilizzi degli accessori domestici con quelli di altre famiglie. Le quali devono presentare caratteristiche e abitudini quotidiane più o meno simili. Tale approccio permette alle persone di comprendere meglio la propria routine “casalinga” e di identificare meglio dove è possibile apportare miglioramenti. Ma non è tutto. L’applicazione, infatti, si impegna anche a fornire consigli personalizzati su come ottimizzare l’utilizzo di energia elettrica evitando gli sprechi. Ecco perché si impegna a dare suggerimenti pratici e strategie per ridurre i consumi spropositati. Il tutto però senza compromettere il comfort delle proprie abitudini o la convenienza di prezzo.

Mikael Szalay, Product Owner presso IKEA of Sweden, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Egli ha dichiarato che la società si impegna a semplificare la vita quotidiana dei consumatori integrando soluzioni intelligenti nelle loro case. Energy Insights, quindi, rappresenta un passo molto importante verso questo obiettivo. Parallelamente a quanto detto, è stato anche anticipato l’arrivo di INSPELNING. Una presa intelligente realizzato sempre per lo stesso scopo. Monitorare e misurare i consumi effettivi di ogni famiglia e dei rispettivi dispositivi elettrici. Questo ulteriore investimento dimostra l’attenzione continua del brand nel fornire prodotti e servizi all’avanguardia. Progettati al fine di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti sparsi ormai in tutto il mondo.