Google introduce nuove funzionalità AI per Chromebook Plus

Gli utenti di Chromebook Plus possono ora godere di una serie di nuove funzionalità potenziate dall’implementazione dell’intelligenza artificiale di Google. Queste sono state progettate singolarmente per aiutare l’utenza nei compiti più comuni, semplificando la loro vita e migliorando nel complesso il loro uso del computer. Tramite queste favolose novità, Chromebook Plus diventa una sorta di centro di comando per la nostra vita nel digitale, mettendo a nostra disposizione strumenti più avanzati ed ancora più intuitivi del solito.

Nuove funzionalità integrate da Google per una più semplice gestione

Una delle funzionalità aggiunte e forse anche una delle più interessanti è “Aiutami a scrivere”. Essa sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale nel fornire suggerimenti su diverse tipologie di testo, impostandone anche il tono a seconda delle proprie necessità (passando dal divertente, al formale all’informale). Che si tratti di scrivere un’email, un post su un blog o anche un semplice aggiornamento sui social, l’AI di Google è in grado di migliorare il testo.

Grazie all’integrazione dell’IA generativa nel sistema operativo, i Chromebook Plus ora presentano sfondi differenti per videochiamate, più personalizzati ed anche divertenti. Questa funzionalità permette all’utenza di inventare nuovi universi magici per le loro chiamate, aggiungendo un tocco creativo. Grazie poi a Magic Editor, modificare le foto diventa oltre che divertente anche molto ma molto semplice. Questa nuova funzione in Google Foto consente di rimuovere oggetti indesiderati e di effettuare una serie di modifiche con pochissimi click.

Gli utenti di Chromebook Plus ricevono ora anche 12 mesi gratuiti del piano Google One AI Premium. Il piano cosa include? Comprende l’accesso a funzionalità avanzate di Gemini e dona più spazio di archiviazione per tutti i propri file digitali, senza doverli pulire per aumentare la capacità del cloud. Oltre alle nuove funzionalità per i Chromebook Plus, Google ha rilasciato vari aggiornamenti per i Chromebook già esistenti. Questi sono disponibili tramite gli OEM italiani come ASUS, HP, Lenovo e Acer, cosicché sempre più utenti possano beneficiare delle ultime tecnologie della casa.