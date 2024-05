Il progetto Polis di Poste Italiane, in costante espansione, è pronto a coprire tutto il territorio italiano per quanto riguarda la richiesta del passaporto. Il direttore generale Giuseppe Lasco ha confermato, al termine di un incontro al Viminale, che a partire da luglio 2024, il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto sarà disponibile in tutti gli uffici postali del Paese.

Costi e documentazione necessaria per richiedere il passaporto

Come riportato sul sito di Poste Italiane, il costo per la richiesta del passaporto è di 14,20 Euro, a cui si aggiungono gli oneri per il rilascio. Per completare la procedura in ufficio postale, è necessario presentarsi con la seguente documentazione:

Due foto conformi alla normativa ICAO

Un contributo amministrativo di 73,50 Euro

Attestazione di versamento di 42,50 Euro a nome del richiedente

Documento d’identità del richiedente

Copia di un documento d’identità valido

Vecchio passaporto (in caso di rinnovo) o copia della denuncia di furto o smarrimento

Modulo di attestazione del domicilio

“Da luglio, completati i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri”, ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Lasco. Questo significa che anche nei comuni più piccoli sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in città più grandi.

Il progetto Polis sta procedendo rapidamente. “Ad oggi, abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 uffici postali in tutto il territorio nazionale”, ha affermato Lasco. Su indicazione del Ministero dell’Interno, Poste Italiane ha esteso il servizio di richiesta del passaporto per supportare le questure e i commissariati. Dal lancio del servizio, avvenuto lo scorso marzo, sono state registrate oltre 350 richieste in 31 uffici postali. Entro fine mese, il servizio sarà attivo in oltre 130 uffici postali.

Un aspetto significativo di questa iniziativa è la consegna a domicilio del passaporto. “Oltre l’80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane”, ha sottolineato Lasco, evidenziando il risparmio di tempo e spostamenti per i cittadini, con benefici anche per l’ambiente.