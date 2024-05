La Tesla Model 3 è una delle berline elettriche più vendute al mondo, il suo enorme successo è dovuto al suo rapporto qualità-prezzo. Con il debutto dei nuovi incentivi auto, è più che giusto cercare la strategia migliore da adottare per ottenere il massimo sconto possibile sulla berlina del marchio californiano. Per ottenere questi sconti bisognerà anche rispettare dei vincoli.

La Model 3 sarà disponibile in tre versioni:

Tesla Model 3 Autonomia Prezzo RWD 513 km 40.490 € Long Range 629 km 47.990 € Performance 528 km 55.990 €

Se prendiamo in considerazione il tetto di spesa massimo, per la fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, di 42.700 euro, l’unico modello compatibile è il primo riportato in tabella.

Riguardiamo gli incentivi per le auto elettriche

Con il rinnovamento del piano di incentivi sono state proposte varie opzioni per ogni categoria di emissioni. Questo piano permette di beneficiare di uno sconto anche a chi non è interessato all’acquisto di macchine elettriche o ibride. Naturalmente per promuovere gli acquisti delle auto elettriche i vantaggi maggiori sono riservati per quest’ultime.

Ecco la tabella che va a vedere più nel dettaglio le direttive che segue il programma:

Incentivi per auto elettrica maggio 2024 Emissioni CO2 0-20 g/km Sconto con rottamazione fino a 13.750 € Sconto senza rottamazione fino a 7.500 € Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento auto futura – Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

– Almeno 24 mesi per car sharing Caratterische da rispettare – Categoria M1

– Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

– Omologata alle classi ambientali Euro 0-4

Quindi quanto ci verrà a costare?

Tra i criteri che influenzano gli sconti sulle auto troviamo la presenza di un veicolo da rottamare, la classificazione del veicolo stesso e un limite ISEE stabilito a 30.000 euro. Dunque, andando a rottamare una macchina classificata Euro 0-1-2, il prezzo per acquistare una Tesla Model 3 RWD sarà rispettivamente di 29.690 euro se l’ISEE è maggiore di 30.000 euro. Qualora l’ISEE fosse al di sotto dei 30.000 euro il prezzo sarebbe di 26.940 euro. Entrando più nel dettaglio: