Gli auricolari Palo Alto Urbanista: la cancellazione perfetta del rumore

Il brand Urbanista lancia i nuovi auricolari true wireless Palo Alto. Non sono cuffie come tante, ma si tratta di un prodotto innovativo che cambierà il modo di ascoltare ciò che desideriamo. Questi sono infatti dotati di un sistema di cancellazione adattiva del rumore e progettati per un comfort ottimale.

Gli auricolari Palo Alto hanno integrata una speciale tecnologia ANC avanzata che monitora l’ambiente circostante, regolando automaticamente il suono così da eliminare i rumori di sottofondo. Questa funzionalità consente un’esperienza di ascolto immersiva, con una cancellazione del rumore fino a 45 dB e una larghezza di banda ANC che si estende fino a 2500 Hz. I sei microfoni integrati, in più, permettono di effettuare chiamate chiare in qualsiasi ambiente, mentre i gommini in silicone fanno sì che gli auricolari si adattino ad ogni orecchio.

Gli auricolari dal design elegante e dalle prestazioni eccellenti

Sono stati ideati per essere eleganti e molto comodi. Si può scegliere di acquistarli in tre colorazioni differenti, una più affascinante dell’altra, in modo che anche le nostre orecchie rispettino la nostra personalità. Gli auricolari Palo Alto sono infatti disponibili in tre varianti di colore speciali che vanno dall’ormai classico Midnight Black al nuovissimo Cloud White e per chi ama il viola in tutte le sue sfumature c’è il Dusk Purple. Si possono indossare anche correndo sotto la pioggia? Ovviamente, questo grazie alla certificazione IP54 che li protegge da polvere e acqua.

Gli auricolari Palo Alto offrono poi un’impressionante autonomia totale di 45 ore, con 8 ore di riproduzione musicale con una singola carica e fino a 33 ore con ANC attivato. La custodia di ricarica wireless garantisce ulteriori 37 ore di autonomia, e con una ricarica rapida di soli 15 minuti, gli auricolari possono riprodurre musica per 2 ore. La custodia si ricarica completamente in soli 90 minuti utilizzando un pad di alimentazione a sistema wireless o un cavo USB Type-C.

L’app mobile Urbanista permette inoltre di personalizzare l’esperienza audio con Palo Alto in modo dettagliato. Le impostazioni di equalizzazione completamente adattabili consentono di creare il profilo sonoro perfetto per le proprie preferenze, mentre i controlli touch personalizzabili offrono un controllo totale sui dispositivi connessi. Gli aggiornamenti automatici del firmware assicurano poi che gli auricolari rimangano sempre all’avanguardia. Gli auricolari Palo Alto sono anche dotati di driver da 10 mm rivestiti in titanio, che offrono un suono potente e dinamico. Grazie alla tecnologia ultra-low power DSP, essi garantiscono una riproduzione musicale prolungata senza compromessi sulla qualità audio. Tramite la possibilità di passare da “Adaptive” a tre livelli ANC fissi (soft, medium e strong), gli utenti possono regolare l’audio in base alle proprie esigenze e preferenze.