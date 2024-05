Il motore della Fiat S76:

questo motore è nato in Italia nel 1910 per la Fiat S76. Progettato per regalare a quella vettura prestazioni capaci di battere i vecchi record di velocità su terra. È un motore da quattro cilindri in linea con una cilindrata di 28,4 litri e una potenza di 290 CV. Produceva 2.712 Nm di coppia massima, che permettevano alla macchina di raggiungere i 213 Km/h. Queste prestazioni adesso possono sembrare modeste, ma nel 1910 erano tutto il contrario.