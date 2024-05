Sonos ha ufficializzato che entro la fine di maggio 2024 debutteranno le sue prime cuffie wireless, denominate Sonos Ace. Il cui prezzo è previsto intorno ai 400 euro. Questa mossa rappresenta un passo molto importante per il marchio. In quanto quest’ultimo cerca di espandersi nel mercato di questi specifici accessori, mentre la domanda di smart speaker mostra ancora segni di rallentamento. A tal proposito il CEO Patrick Spence ha espresso ottimismo riguardo al potenziale di crescita economica di questo segmento, soprattutto nel prossimo futuro.

Sonos Ace, specifiche tecniche e design innovativo

Le Sonos Ace si distinguono per una serie di caratteristiche avanzate che promettono di offrire un’esperienza d’ascolto di qualità. Tra le sue peculiarità principali troviamo i cuscinetti auricolari magnetici che facilitano la sostituzione, un jack da 3,5 mm per una maggiore versatilità e la tecnologia AptX Lossless per un audio Bluetooth senza perdita di suono. Un elemento chiave delle nuove cuffie sarà il tracciamento della testa. Essa consente un’esperienza audio spaziale assolutamente coinvolgente. Particolarmente utile per i contenuti home theater in Dolby Atmos. Ma per sfruttare al massimo questa funzionalità sarà necessaria una soundbar Sonos compatibile.

Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche esse includono un driver da 40 mm e ben otto microfoni. i quali sono stati progettati per la cancellazione attiva del rumore (ANC) e per il controllo vocale. L’autonomia dichiarata è di 30 ore, con la possibilità di una ricarica completa in sole tre ore. Ancora, una carica rapida di soli tre minuti saranno comunque garantiti fino a tre ore di utilizzo. Anche il design delle cuffie non è stato trascurato. Con un peso di 312 grammi, un archetto rivestito in pelle vegana e controlli touch sul padiglione destro, le SonosAce promettono comfort e facilità d’uso.

Oltre a queste, il rivenditore Schuurman ha indicato l’arrivo di un nuovo prodotto chiamato Roam 2. Si tratta di una cassa portatile che mantiene l’estetica del modello precedente, lanciato nel 2021. L’ azienda sembra dunque prepararsi a un 2024 ricco di novità, cercando di diversificare la propria offerta e di consolidare la propria posizione nel mercato dell’audio. Con le Sonos Ace, il marchio punta a conquistare un nuovo segmento di mercato, offrendo una combinazione di innovazione tecnologica, stile raffinato e una completa integrazione con il proprio ecosistema.