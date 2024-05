Eureka è un’azienda in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni (con alle spalle una storia centenaria), ha acquisito sempre di più il favore della community con numerosi robot aspirapolvere di fascia alta lanciati direttamente sul mercato (qui la nostra recensione del J12 Ultra). L’ultima creazione prende il nome di Eureka J20, trattasi di un robot aspirapolvere che integra la funzione di lavapavimenti, ma soprattutto una potenza di aspirazione davvero interessante: 8000Pa. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

All’apertura della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, nello specifico, oltre al robot aspirapolvere e la sua stazione all-in-one, utile sia per il lavaggio dei panni che lo svuotamento della vaschetta della polvere interna, anche le due spazzole laterali, la spazzola a rullo principale (già installata), due panni per il lavaggio (definiti comunemente mocio), la soluzione di pulizia (un detergente da diluire nell’acqua) ed il sacchetto Hoover per la raccolta della polvere.

Robot – Design

Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica di colorazione nera, con nella maggior parte delle occasioni una finitura opaca, che non trattiene le impronte, né in particolar modo la polvere. Il design è estremamente elegante, bello da vedere e perfettamente adatto anche ad ambienti moderni, che puntano molto sull’eleganza e spesso sulle linee squadrate. Il form factor ricorda i classici robot aspirapolvere, anche se in questo caso l’azienda ha voluto abbandonare il solito circolare per virare leggermente verso un modello più ovalizzato.

Le dimensioni sono comunque allineate con gli standard del settore, nella parte superiore spicca la presenza della torretta LiDAR per la navigazione all’interno degli ambienti, oltre ai pulsanti fisici per il controllo del prodotto. Sul frame, oltre agli ammortizzatori per evitare problematiche di vario genere nel caso di urti ai mobili, trovano posto i sensori per garantire la corretta navigazione, con la camera anteriore a completare il tutto.

Ribaltando il robot è presente nella parte posteriore il mocio per il lavaggio, due spazzole laterali che permettono di pulire con grande attenzione anche gli angoli più remoti della vostra abitazione, per finire con la grande spazzola centrale antigroviglio, attorno alla quale non si aggroviglieranno in nessun modo i capelli o peli di animali.

Stazione – Design

Eureka J20 è corredato con una stazione all-in-one, di dimensioni 46,2 x 42,3 x 51 centimetri, forse leggermente più grande del normale, per questo motivo quando l’andrete ad acquistare dovete anche tenere giustamente in considerazione questo aspetto, assolutamente da non sottovalutare. A prescindere da ciò i materiali utilizzati per la realizzazione sono di qualità assoluta, sebbene siano quasi interamente plastici, la colorazione grigia con riflessi metallici conferisce un touch&feel di livello superiore, riuscendo ad abbracciare perfettamente la fascia alta, non tanto nelle prestazioni, quanto nella prestanza, nella robustezza e nell’affidabilità generale.

Robot – prestazioni

Il robot aspirapolvere integra nella parte anteriore due sensori laser che, combinati con il LiDAR superiore, permettono di godere di una doppia vista con intelligenza artificiale, per navigazione ad altissima efficienza. Gli ostacoli vengono identificati (rilevamento 3D) molto rapidamente, ed il sistema è in grado di generare in pochissimo tempo il percorso ottimale per riuscire a pulire perfettamente attorno ai mobili, con la massima qualità ed efficienza. Le ruote motrici permettono di superare ostacoli fino ad una altezza massima di 22 millimetri, oltretutto il rilevamento radar impedisce cadute verso il basso di alcun tipo.

Il tutto viene condito con una potenza di aspirazione molto elevata, si raggiungono addirittura gli 8000Pa, per riuscire ad aspirare la polvere e la sporcizia dalle profondità di ogni tipologia di pavimento, sia esso duro, morbido, o anche semplicemente un tappeto. Il riconoscimento laser, come era lecito immaginarsi, identifica l’eventuale presenza di un tappeto, e per evitare di rovinarlo, viene cambiato automaticamente il materiale della superficie, ruotandolo sulla variante in pelle.

La funzione che maggiormente ha catturato il nostro interesse è tuttavia il lavapavimenti, viene sfruttato il sistema RollRenew, con il continuo ricircolo di acqua dolce per mantenere il mocio sempre idratato e pulito, combinato con il mocio cingolato che esercita una pressione verso il basso di 17N. Tale forza non va a rovinare alcun tipo di pavimento, anzi riesce a strofinare perfettamente ed in maniera approfondita ad ogni passaggio, rimuovendo senza particolari difficoltà le macchie ostinate. Lo sporco non riuscirà a sfuggire con Eureka J20, la batteria, da 6000mAh, è infatti stata potenziata rispetto ai modelli concorrenti, permettendo di pulire anche 300 metri quadrati di casa per 130 minuti, prima di dover ricorrere alla base di ricarica.

Stazione – prestazioni

All’interno della stazione base all-in-one di Eureka J20 possiamo trovare contenitori di acqua pulita e sporca da 3,5 litri ed un sacchetto raccogli polvere da 3 litri, con quest’ultimo ideale per evitare l’intervento dell’utente per un periodo fino a 75 giorni, grazie alla funzione di autosvuotamento del robot aspirapolvere. La stazione offre il lavaggio automatico del mop, con acqua calda per una maggiore igienizzazione; a differenza delle concorrenti, il mop viene strofinato energicamente, così da riuscire a rimuovere senza alcuna difficoltà tutti i detriti e la sporcizia raccolta durante la pulizia. Al termine di questa operazione avrà inizio l’asciugatura con aria calda a 45 gradi, per prevenire l’eventuale formazione di muffa, batteri o funghi di vario genere.

Ogni qualvolta il robot tornerà alla stazione, viene svuotato il piccolo serbatoio delle acque reflue (integrato nel dispositivo stesso), riuscendo a mantenerlo sempre pulito ed efficiente. Come anticipato, al suo interno si trova anche un serbatoio per l’acqua pulita, che viene utilizzato per mantenere il mocio in perfette condizioni, con l’eventuale aggiunta del detergente (con erogazione automatica, data la presenza di un auto-dispenser) per prestazioni di alto livello su ogni superficie, donando una piacevolissima sensazione di pulizia (anche olfattiva).

Applicazione mobile

Eureka J20 può essere facilmente controllato da mobile grazie ad una applicazione perfettamente compatibile sia con iOS che con Android, a patto che sia sempre attiva la rete WiFi nell’area di pertinenza del robot stesso (il controllo può avvenire anche con la voce data la compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri). L’interfaccia è semplice ed intuitiva, dalla schermata principale è possibile vedere la mappa della propria casa, con suddivisione in aree e stanze (selezionabili direttamente dal consumatore), e possibilità di scegliere le varie modalità di pulizia: completa, selezione stanze o aree. Le personalizzazioni offerte all’utente sono sostanzialmente sempre le stesse, potendo settare le varie aree da pulire, impedirne l’accesso in alcune, impostare una pianificazione, generare mappe su più piani, impostare un muro virtuale e altro ancora.

Dalle impostazioni, invece, è possibile scegliere alcune preferenze relative anche alla stazione all-in-one: frequenza di raccolta della polvere automatica (una volta, tre, cinque o mai), quante ore di asciugatura ad aria calda dei panni (4 o 6 ore), aggiunta automatica della soluzione detergente, o l’eventuale interruzione della ventola per la rimozione degli odori. Molto interessante la possibilità di visualizzare un conto alla rovescia di usura dei vari accessori e componenti del robot, così da poter capire l’esatto momento in cui è necessario sostituirli, ma anche visualizzare la cronologia delle pulizie passate.

L’interfaccia è anch’essa molto elegante, sempre intuitiva, ben realizzata e congeniata con menù facilmente raggiungibili dal consumatore finale. Presenta solamente un difetto: la traduzione in Italiano non è sempre perfetta e precisa al 100%, non stupitevi se in alcune occasioni leggerete nomenclature ed indicazioni con piccoli errori ortografici.

Eureka J20 – conclusioni

In un mercato davvero ricchissimo di prodotti dalla qualità elevata, Eureka J20 riesce a distinguersi portando con sé una ventata di freschezza da un punto di vista puramente estetico: è un dispositivo estremamente elegante, a partire dalla colorazione scelta dal produttore, che si differenzia per linee sinuose e materiali di qualità superiore al normale, in grado di conferirgli anche una grande resistenza ed affidabilità nel tempo. Abbiamo apprezzato la grande potenza di aspirazione, è difficile trovare prodotti dello stesso tipo che possano raggiungere gli 8000Pa, con un occhio di riguardo per il lavaggio dei pavimenti.

Tutta la tecnologia che Eureka ha impiegato per il lavaggio stravolge completamente il mercato, il mocio cingolato, la possibilità di averlo sempre bagnato e pulito (grazie al raschietto automatico), oltre ad una pressione sufficiente per la corretta pulizia di tutte le superfici, rappresentano un plus non da poco che porta ad avere l’assoluta certezza di una casa pulita e sicura.

Cotanta qualità e tecnologia richiedono però un notevole prezzo da pagare, infatti Eureka J20 è oggi disponibile su Amazon ad un prezzo di listino di 1199 euro. La cifra potrebbe a prima vista apparire eccessiva, ma vi possiamo assicurare essere perfettamente allineata con gli standard del settore. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, essendo un prodotto venduto e spedito direttamente dall’azienda americana, ciò sta a significare che si avrà la certezza di ricevere la merce in tempi molto brevi, con garanzia della durata di 24 mesi. A differenza di quello che si potrebbe pensare, in questo caso il tempo di rimborso resta di 30 giorni dalla data di ricevimento della merce; in tale periodo potrete, per un qualsiasi motivo, decidere di restituire il prodotto, senza dover pagare nemmeno un centesimo (tranne che eventualmente la necessità di dover rimborsare le spese di spedizione inerenti alla restituzione dello stesso).