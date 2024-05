In passato Apple ha prodotto uno dei dispositivi più iconici negli anni 2000. Sto parlando dell’iPod, uno strumento pensato per ascoltare musica ma in maniera più moderna rispetto ai dispositivi dell’epoca.

Gli iPod, presentati per la prima volta nel 2001, hanno sicuramente segnato l’adolescenza di molti ragazzi, grazie al loro design innovativo e alla memoria che permetteva di immagazzinare molti brani.

Nel corso degli anni, iPod si è sicuramente evoluto e da semplice lettore MP3 si è trasformato in un vero e proprio dispositivo di intrattenimento portatile, oltre che un’icona di stile per intere generazioni.

Infatti, con il passare degli anni iPod ha introdotto altre funzioni come la possibilità di registrare video e audio, di accedere a Internet e addirittura con l’introduzione di videogiochi.

Purtroppo Apple ha deciso di stoppare la produzione di iPod nel 2022, ma il ricordo dell’iconico dispositivo è ancora molto vivido, tanto da riuscire a influenzare la produzione di dispositivi simili.

In questi giorni il ricordo del dispositivo di Apple per la riproduzione di musica è ancora più vivido, grazie a un utente, AppleDemoYT, che ha mostrato in rete un prototipo di iPod di terza generazione.

Apple e l’iPod di terza generazione mai uscito sul mercato

A quanto pare nel 2003 Apple stava lavorando a un nuovo prototipo di iPod di terza generazione, di cui abbiamo prova grazie a un prototipo diffuso da un utente in rete.

Il dispositivo è classificato Design Validation Testing (DVT), ovvero uno strumento che era ancora in fase di test, e che comunque non ha mai visto la luce.

Si tratta di una scoperta molto interessante, poiché il prototipo mostra come Apple in quel periodo stesse lavorando a una versione del dispositivo più incentrata sui videogiochi. Infatti, l’iPod in questione, presenta una versione del famoso videogioco Tetris, oltre ad altri giochi chiamati Klondike, Block0 e Chopper.

L’utente fa sapere inoltre che il dispositivo è tornato perfettamente funzionante dopo aver sostituito il cavo di collegamento.

E voi, ricordate gli iconici iPod di Apple?