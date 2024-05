Il colosso sudcoreano Samsung continua a sfornare nuovi prodotti, e questa volta è stato annunciato ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Stiamo parlando in particolare del nuovo Samsung Galaxy M35, una sorta di gemello diverso dello scorso Samsung Galaxy A35. A differenziarlo da quest’ultimo troviamo però questa volta una batteria molto più capiente pari a ben 6000 mah. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung svela sul mercato il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M35

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Samsung ha presentato in veste ufficiale per il mercato brasiliano il nuovo Samsung Galaxy M35. Come già accennato in apertura, quest’ultimo sembra essere una sorta di gemello dello scorso Samsung Galaxy A35. Il design e l’aspetto estetico sono infatti piuttosto simili tra loro. Tuttavia, come già accennato in apertura, c’è una caratteristica che li distingue.

A bordo di questo nuovo smartphone troviamo infatti una batteria esagerata con una capienza di ben 6000 mah. Gli utenti potranno comunque ricaricarla in tempi rapidi grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 25W. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo il soc Exynos 1380 in accoppiata con 8 GB di RAM e con 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La parte frontale è invece occupata da un ampio Infinity-O Display.

Il pannello è un OLED con una diagonale da 6.6 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1000 nits. Sul retro trovano invece posto tre fotocamere. Nello specifico, troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Samsung Galaxy M35 sarà disponibile all’acquisto per il mercato brasiliano ad un prezzo di partenza di circa 435 euro al cambio attuale.