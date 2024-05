Gli sviluppatori di Lukas GameLabs hanno dato vita ad un titolo molto particolare e interessante. In Lost in Tropics, gli utenti potranno interpretare un sopravvissuto che si ritrova da solo su un’isola deserta.

Questa scelta permetterà ai giocatori di mettere alla prova il proprio istinto di sopravvivenza grazie ad un approccio roguelite che caratterizza l’intera esperienza di gioco. Sarà necessario sopravvivere il più a lungo possibile, sfruttando nel migliore dei modi le risorse presenti sull’isola.

L’isola tropicale su cui è ambientato il titolo a prima vista sembra un paradiso terrestre, se non fosse completamente selvaggia. Bisognerà, quindi, crearsi un riparo, cacciare o pescare, accendere un fuoco e combattere gli animali selvatici.

Lost in Tropics è un survival game con elementi roguelite che ci permette di vestire i panni di un sopravvissuto su un’isola deserta in lotta per la propria vita

Sarà necessario raccogliere risorse al fine di creare gli strumenti adatti ai lavori da svolgere tra cui costruire rifugi. Bisognerà costruire armi per difendersi e cacciare oltre che per esplorare l’isola alla ricerca di elementi da raccogliere.

Gli sviluppatori di Lost in Tropics hanno voluto rendere l’esperienza di gioco altamente simulativa, con meccaniche di sopravvivenza e di combattimento realistiche. Questo significa che se non si riuscirà a mantenere in vita il proprio personaggio, la morte sarà permanente.

I giocatori dovranno ricominciare dall’inizio in uno scenario completamente rivoluzionato, in quanto le condizioni di gioco sono generate casualmente. Inoltre, il meteo dinamico influirà sull’approccio al gameplay, rendendo necessario effettuare scelte importanti.

Il titolo ha fatto il proprio debutto su Steam e nel corso dei prossimi mesi arriverà anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La data di uscita su console non è ancora stata definita ma gli sviluppatori prevedono una finestra temporale compresa tra la fine di quest’anno e il 2025.