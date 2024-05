Oggi vogliamo parlarvi di Formula 1, nello specifico vogliamo provare a rispondere ad una domanda molta discussa negli ultimi anni. Quando vedremo una pilota donna nella massima serie del motorsport? Domanda che si è posto anche Jeremy Clarkson nel corso del suo editoriale più recente per il tabloid britannico Sun.

Jeremy Clarkson è una persona molto conosciuta nel Regno Unito, il famosissimo conduttore televisivo britannico è sempre stato un grande fan dei motori, ponendoli molto spesso anche al centro dei suoi programmi televisivi come Top Gear. Recentemente in un articolo scritto per il Sun si è quindi domandato: “Perché le donne dovrebbero competere solo contro donne. Non è come la boxe o il rugby, quindi perché non possono competere anche contro gli uomini?”.

“Nel corso degli anni ci sono stati molti tentativi di coinvolgere le donne nelle corse automobilistiche. E niente ha mai funzionato davvero – scrive il conduttore di The Grand Tour – realizzarono formule per sole donne, ma con una copertura televisiva limitata e la sponsorizzazione era difficile da trovare, quindi appassirono e morirono”.

Secondo Jeremy Clarkson ecco cosa deve avere un pilota

Il giornalista inglese è certo che per guidare non serva la forza fisica: “Ciò di cui hai bisogno è l’aggressività. Cosa che alle donne non manca, tante le donne che hanno fatto la storia proprio sotto questo punto di vista: “Guarda Boudicca, era una donna che decise di sfidare l’Impero Romano. Poi ci sono Giovanna d’Arco e la signora Thatcher, che sono abbastanza sicuro che sarebbero state in grado di dare del filo da torcere a Max Verstappen se fossero state appassionate di corse. Sicuramente sarebbero state in grado di battermi”.

Jeremy Clarkson obietta anche contro chi dice che le donne non siano appassionate al mondo dei motori e della Formula 1: “Il 46% delle persone che guardano la serie Netflix Drive To Survive sono donne, scrivendo che le tribune delle gare di F1 di questi tempi sono più femminili di una sfilata di moda di Vogue. Il giornalista conclude dicendo, che sarebbe il caso dopo 32 anni dall’ultima volta di dare spazio alle donne in Formula 1, portando questo sport in una nuova dimensione.