Per gli amanti del gaming, Ayaneo è un nome familiare che evoca una serie di prodotti innovativi e apprezzati. Quest’azienda cinese, nota per la sua capacità di mescolare passato e presente, ha recentemente presentato il suo ultimo gioiello: la Ayaneo Pocket DMG, un’omaggio chiaro e audace alla mitica Game Boy. Basta dare un’occhiata alle immagini per percepire subito l’omaggio reso al leggendario dispositivo di gioco.

La Pocket DMG di Ayaneo si propone come una console portatile verticale, che attinge a specifiche tecniche di alto livello e adotta un design ergonomico che ricorda i fasti del passato. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche salienti di questa nuova arrivata nel panorama dei videogiochi portatili.

Caratteristiche principali:

Materiali e design: la console presenta un telaio smussato con angoli arrotondati nella parte inferiore e una zona di presa curva sul retro, tutto rivestito con un rivestimento UV di alta qualità. Il design ergonomico è studiato per garantire una presa comoda e sicura durante le sessioni di gioco.

Schermo: dotata di un display OLED da 3,92 pollici con una risoluzione di 1.240 x 1.080 pixel e una densità di 419 PPI, che assicura una resa visiva nitida e dettagliata.

Processore: la Ayaneo Pocket DMG monta il potente Snapdragon G3x Gen 2 di Qualcomm, confermando la volontà dell’azienda di offrire prestazioni di alto livello anche su dispositivi portatili.

Sistema di raffreddamento: per garantire alte prestazioni senza compromettere la durata della batteria, la console è dotata di un sofisticato sistema di raffreddamento attivo.

Controlli: la console presenta un joystick sinistro e un touchpad, pensato principalmente per i giochi FPS. Inoltre, sono presenti doppi pulsanti sulle spalle, pulsanti direzionali, quattro pulsanti azione e una rotellina laterale per una maggiore precisione di controllo.

L’impaziente attesa per il Pocket DMG

La Ayaneo Pocket DMG si distingue per essere la prima console portatile a montare il processore Snapdragon G3x Gen 2 di Qualcomm. L’integrazione di joystick e touchpad offre un’esperienza di gioco innovativa, che promette di soddisfare anche i giocatori più esigenti.

Al momento, l’azienda non ha fornito dettagli riguardo al lancio ufficiale del prodotto né al suo prezzo di vendita. Ma i fan possono già aspettarsi una proposta interessante che unisce design accattivante e prestazioni di alto livello. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa nuova console Ayaneo.