Il mondo digitale è in continua evoluzione. Ed ecco che anche Gmail, il celebre servizio di posta elettronica di Google, non resta certo indietro. Di recente, è stata annunciata una novità molto importante che riguarda la sua applicazione mobile. Quest’ ultima sembra infatti essere destinata a rivoluzionare il modo in cui gli utenti gestiscono la propria casella di posta in arrivo.

La grande novità riguarda l’introduzione di una categorizzazione automatica delle email. Questa nuova funzionalità è disponibile sia sua Android che iOS. Promettendo di semplificare notevolmente la vita delle persone mettendo in secondo piano i messaggi considerati meno rilevanti. In pratica, la piattaforma sarà in grado di suddividere le e-mail in categorie. Permettendoci di concentrarci solo sulle comunicazioni più importanti e di lasciare in disparte quelle che possono attendere. Una vera e propria rivoluzione che renderà più efficiente la gestione della propria posta elettronica anche quando si è in movimento.

L’ inizio di una nuova era per Gmail

Questa innovativa funzionalità è stata denominata “Categoria Aggiornamenti”. Essa sarà così in grado di identificare automaticamente le email considerate non cruciali. Si tratta principalmente di comunicazioni relative a conferme, ricevute, fatture ed estratti conto. Ovvero tutti quei messaggi che solitamente non richiedono un’attenzione immediata da parte nostra. Grazie a questa opzione, le persone ora potranno visualizzare in primo piano solo i messaggi più rilevanti. Mentre i meno importanti saranno raggruppati nella sezione “Aggiornamenti”. Area facilmente accessibile ma in secondo piano rispetto alle email prioritarie.

Ma le novità non finiscono qui. Si avrà anche la possibilità di personalizzare questa funzione scegliendo se tenerla attiva o disattivarla a seconda delle proprie preferenze. Ciò garantisce una flessibilità totale. Infatti sarete liberi di adattare l’esperienza di utilizzo di Gmail in base alle vostre esigenze. In più la sua gestione sarà davvero semplice e intuitiva. Ciò grazie alla presenza di un’apposita sezione nelle impostazioni del proprio account.

Insomma grazie a questa introduzione ora potrete ottimizzare al meglio il vostro tempo. Così da potervi concentrare solo su ciò che conta. Date il benvenuto a una vera e propria rivoluzione che renderà Gmail ancora più indispensabile nella vita quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo.