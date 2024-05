Il mondo della telefonia in Italia come nel resto d’Europa è costellato da tantissimi operatori telefonici che ogni mese aggiornano il loro catalogo di offerte nel tentativo di conquistare gli utenti per invogliarli a sottoscrivere un abbonamento che include un piano tariffario con giga, minuti ed SMS, tutto ciò ovviamente avviene per conquistare la fetta più grossa del mercato e massimizzare gli introiti.

Questo obiettivo è talmente serrato che molto spesso gli operatori lanciano alcune offerte pensate addirittura per rubare i clienti agli altri operatori, queste ultime sono definite operator attack e offrono nella maggior parte dei casi le features più gustose.

All’interno di questo contesto è presente anche CoopVoce, la quale ovviamente vuole dire la sua e ha pensato di farlo con una nuova promozione che viene riproposta dopo tanto tempo ad un prezzo scontato, vediamo insieme i dettagli

Arriva CoopVoce 200

Negli scorsi mesi la promozione era stata proposta a un costo di 9,90 € mensili, ora l’azienda ha pensato bene di riproporla ma soli 7,90 € al mese, quest’ultima offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti e ben 200 GB di navigazione dati in velocità 4G, si tratta di una promo importante che punta soprattutto sul prezzo decisamente accessibile e competitivo, come se non bastasse la prima mensilità viene offerta gratuitamente direttamente da CoopVoce.

Come se non bastasse una clausola molto importante è che l’offerta non è soggetta al rimodulazioni, di conseguenza il prezzo resterà tale per tutta la durata di sottoscrizione della promo stessa, una garanzia non da poco viste le caratteristiche della promo decisamente di altissimo livello, dunque se siete interessati correte ad attivarla dal momento che CoopVoce potrebbe presto tornare sui suoi passi rimuovendo la promozione.

Ovviamente per sfruttare appieno le potenzialità della connessione dovrete disporre di uno smartphone in grado di utilizzare il 4G, cosa per fortuna divenuta ormai standard.