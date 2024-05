Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali presenti in Italia, che sta rivoluzionando il settore delle telecomunicazioni.

Si tratta di un operatore che offre degli ottimi servizi, con una qualità davvero ineccepibile a dei prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Kena Mobile, in quanto operatore virtuale, si appoggia sulla rete di TIM per offrire i suoi servizi ai propri clienti, grazie alla quale garantisce una copertura in tutto il territorio nazionale e una connessione stabile e veloce.

Le promozioni dell’operatore telefonico sono progettate per essere trasparenti, chiare e soprattutto economiche, proprio per instaurare un rapporto di fiducia con il cliente.

Recentemente Kena Mobile si è probabilmente superata proponendo una delle migliori offerte in circolazione.

Kena Mobile: l’offerta a cui non si può rinunciare

La promozione offerta per un tempo limitato, fino al 2 giugno 2024, da Kena è un’offerta disponibile esclusivamente per i clienti provenienti da alcuni operatori telefonici virtuali come Iliad, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile e Poste Mobile e include minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga di internet con velocità 4G a soli 5,99 euro al mese. In realtà l’offerta è anche disponibile per tutti coloro che intendono rientrare in Kena Mobile, i quali riceveranno un SMS dall’operatore.

Le incredibili offerte del gestore non terminano certo qui. Tra le promozioni da prendere in considerazione me ne sono sicuramente altre.

La prima è quella sempre disponibile per i clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali e per i nuovi clienti che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga di internet a soli 6,99 euro al mese. La seconda, invece, sempre disponibile per i clienti provenienti da operatori virtuali e per i nuovi numeri, offre minuti illimitati, 200 SMS e 250 giga di internet a soli 7,99 euro al mese, mentre l’ultima prevede sempre minuti illimitati, 200 SMS ma con 330 giga di internet a soli 9,99 euro al mese.

Per quanto riguarda invece le promozioni a disposizione di tutti i clienti abbiamo minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga di internet a soli 11,99 euro al mese oppure minuti illimitati, 200 SMS e 250 giga di internet a 12,99 euro al mese.