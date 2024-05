Durante l’evento di presentazione della nuova serie di iPad Apple ha mostrato un video di presentazione che è stato oggetto di critiche da parte di tantissimi utenti, tale video alla fine è stato rimosso da parte di Apple riconoscendo il cattivo gusto di quest’ultimo, a quanto pare però le aziende coinvolte nel campo della tecnologia non hanno perso occasione per prendersi gioco di Apple, dopo Samsung infatti, c’è pensato niente meno che Xiaomi ad asfaltare quest’ultima, pubblicando un video che si prende gioco di quello della società di Cupertino.

Il video è stato pubblicato nella giornata del 21 maggio sul profilo X di Xiaomi India, lo spot della durata di circa 25 secondi mostra delle palline impaurite che guardano in alto, tuttavia nello spot dell’azienda cinese la creatività non viene schiacciata in nessun modo, dato che gli elementi presenti nel video non vengono frantumati.

Un video promozionale ed ironico

Tale video pubblicitario riguarda l’imminente lancio dello smartphone Xiaomi 14 Civi, con quest’ultima parola che fa da abbreviativo al motto Cinematic Vision, ciò permettere in evidenza le potenzialità multimediali che saranno offerte dal dispositivo in arrivo da parte di Xiaomi, quest’ultimo infatti promette di offrire un’esperienza cinematografica sotto tutti i fronti di altissimo livello, segno che l’azienda cinese sta puntando fortemente sulla creatività per metterla in risalto anziché schiacciarla come mostrato nello spot di Apple.

Si tratta dunque di una trovata pubblicitaria sia provocatoria sia dimostratrice per cercare di spingere l’utenza a interessarsi al nuovo prodotto in arrivo da parte di Xiaomi, un modo di unire l’utile al dilettevole e di rivaleggiare con Apple che da sempre la fa da padrone su questo lato della tecnologia, ciò non toglie che in passato Apple si è già scusata per il suo spot ciò nonostante le varie aziende stanno continuando a bersagliarla per il suo unico passo falso, evento raro e dunque occasione ghiotta.