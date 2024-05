Due mesi dopo il lancio in Italia, il Xiaomi 14 Ultra è stato sottoposto ai test di DxOMark. La notizia emersa ha sorpreso molti utenti. Sembra che il cameraphone cinese, sviluppato in collaborazione con Leica, non ha raggiunto la vetta della classifica, dominata dal Huawei Pura 70 Ultra. E non è tutto. Il modello non è rientrato nemmeno nella top ten.

Il Xiaomi 14 Ultra si è posizionato tredicesimo con 149 punti, al pari del Huawei Mate 50 Pro. A precederlo troviamo modelli meno recenti come l’Oppo Find X6 e l’Honor Magic5 Pro. La notizia ha acceso il dibattito online tra esperti e appassionati che hanno confrontato le prestazioni del Xiaomi 14 Ultra con quelle dei suoi concorrenti.

Cosa non convince dello Xiaomi 14 Ultra?

Il modello è uno degli smartphone più completi dal punto di vista hardware fotografico al momento disponibile sul mercato. Ciò non sembra essere valso al mondo visto che il Xiaomi 14 Ultra mostra un ritardo di 14 punti rispetto al primo in classifica. A tal proposito, DxOMark evidenzia che, anche se il dispositivo presenta diversi miglioramenti in relazione al suo predecessore, l’ottimizzazione del software resta debole.

Nel dettaglio, DxOMark riconosce le ottime prestazioni foto e video del Xiaomi 14 Ultra. Anche se viene definito il miglior smartphone del brand, questo presenta delle carenze. Tra queste c’è l’otturatore e la qualità delle immagini ultra-grandangolari. Le specifiche dei quattro sensori posteriori sono impressionanti, ma i miglioramenti rispetto al 13 Ultra sono principalmente dovuti a un diverso “tuning” software.

Nel dettaglio, il Xiaomi 14 Ultra ha ottenuto 144 punti su 169 nei test fotografici, 75 su 85 nel bokeh e 83 su 91 nell’anteprima foto. Nei video, ha totalizzato 150 punti su 158, superato solo dall’iPhone 15 Pro. Nonostante suddetti risultati, DxOMark ha indicato margini di miglioramento in alcune aree. Come, ad esempio, il rumore in ambienti poco illuminati e l’autofocus nei video. È importante evidenziare che la differenza tra la tredicesima posizione e la prima è minima, solo 14 punti.