Vodafone, le promo bomba sono tornate: con 7 euro ci sono le Silver

Chi sente parlare di Vodafone sa benissimo che la qualità è la sua arma principale. Tante persone hanno deciso però di abbandonare il gestore siccome i prezzi sono sempre stati più alti rispetto alla norma. Più volte infatti gli stessi contenuti erano disponibili anche presso altri gestori ma con costi molto più ridotti.

Oggi però la situazione è davvero interessante, dal momento che l’operatore telefonico leader in Europa ha deciso di ristabilire alcune offerte del passato. In realtà queste erano già disponibili fino a pochi mesi fa, ma con prezzi nettamente diversi rispetto ad ora. In casa Vodafone dunque tornano disponibili le famosissime Silver, due promozioni mobili della stessa gamma che ora battono di gran lunga la concorrenza.

Vodafone: tornano di moda le Silver con prezzi assurdi, ecco i dettagli

Sono di nuovo disponibili quelle offerte che nel 2023 avevano fatto battere il cuore a diverse persone che amano Vodafone. Sono due molto simili tra loro ma allo stesso tempo anche molto diverse.

Partendo dalla prima, si possono avere a disposizione fin da subito minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso e anche 200 SMS. Questa offerta, che costa solo 7,99 €, permette di avere anche 100 giga in 4G.

Lo stesso discorso vale anche per la seconda offerta Silver, la quale però costa 9,99 € semplicemente perché offre 150 giga in 4G. Oltre a questo però tutti gli utenti Vodafone hanno una grande opportunità: riuscire ad aggiungere 50 giga in più ogni mese. Entrambe le soluzioni mobili possono arrivare rispettivamente a 150 e a 200 giga solo sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica gratuito SmartPay.

Un altro regalo viene fornito da Vodafone per chi sottoscrive le Silver: il primo mese vedrà queste due offerte con stare solo 5 €. Ricordiamo che tali soluzioni non sono disponibili per tutti ma solo per coloro che abbandonano il loro gestore virtuale di fiducia o Iliad.