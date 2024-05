In questi ultimi giorni anche l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta cercando di far tornare con sé alcuni suoi ex clienti che hanno deciso in passato di cambiare operatore. In questo caso, l’operatore ha deciso di proporre una delle sue super offerte di rete mobile, proponendo in particolare l’offerta denominata Kena 5,99 200 GB Limited Edition. Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno usufruire ogni mese di ben 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Kena, nuova offerta bomba per gli ex clienti con 200 GB di traffico dati

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile stanno ricevendo una comunicazione con cui vengono invitati ad attivare una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Kena 5,99 200 GB Limited Edition. Quest’ultima darà la possibilità agli utenti di utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare in serenità.

Oltre a questo, gli ex clienti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione dell’offerta e il costo per la scheda sim. Per avere questa offerta, comunque, gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 5,99 euro al mese.

Anche in questa occasione, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha avviato una apposita campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in KENA a soli 5,99E al mese con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena e inserisci il codice univoco […]. Offerta valida fino al 02/06/2024”

Insomma, si tratta di un’ottima opportunità che gli ex clienti di Kena Mobile dovranno certamente cogliere al volo.