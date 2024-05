Vodafone, le SILVER sono ancora vive: ci sono 200 GB

Con il giusto carico di contenuti al suo interno ma soprattutto con i prezzi ragionevolmente bassi di cui si ha di solito bisogno, gli utenti possono scegliere le offerte di qualsiasi gestore. Tra i vari provider ce ne sono alcuni che hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso di rivalutazione, mettendo peraltro in difficoltà la concorrenza. Il classico esempio viene fornito da Vodafone, operatore che negli ultimi anni ha perso un po’ di pubblico a causa di Iliad e dei gestori virtuali.

Sono stati diversi i cambiamenti che hanno interessato l’azienda nel corso del tempo, uno su tutti l’avvento di una convenienza maggiore. Prima Vodafone infatti era visto come il gestore più costoso di tutti e questo portava spesso le persone a scegliere altro. Ora le cose fortunatamente per il provider sono cambiate nettamente e infatti si nota ad occhio nudo.

Vodafone: le offerte Silver sono le migliori del momento, ecco i dettagli

Servirebbe capire innanzitutto il periodo prima di sottoscrivere un’offerta ma è confermato: questo è il momento buono per scegliere Vodafone.

Il gestore colorato di rosso infatti mette a disposizione dei suoi utenti il meglio con due offerte chiamate Silver. Partendo dalla prima, si possono avere ogni mese minuti senza limiti con 200 SMS e 100 giga in 4G per navigare per soli 7,99 €. Passando alla seconda offerta invece, è praticamente uguale ma tocca ai 150 giga in 4G con un prezzo di 9,99 € al mese.

Gli utenti che decidono di sottoscrivere queste offerte, lo fanno sicuramente per i prezzi ma c’è un regalo ulteriore: il primo mese costa in tutti e due i casi solo 5 €. Vodafone consente infatti a tutti di non pagare per i primi 30 giorni, partendo dal secondo mese in poi. Ricordiamo che queste offerte mobili sono disponibili solo ed esclusivamente per coloro che avevano un gestore come Iliad o un virtuale.