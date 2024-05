A poche settimane dal suo debutto al Google I/O, il Google Pixel 8a è stato sottoposto al rigoroso esame del teardown. Una pratica che mira a valutare la facilità con cui è possibile sostituire i componenti interni del dispositivo in caso di necessità. I risultati sono stati davvero sorprendenti. Da un lato il telefono ha mostrato una notevole solidità nella sostituzione dello schermo, superando addirittura il suo predecessore Pixel8. Dall’altro ha evidenziato alcune criticità, soprattutto riguardo alla sostituzione della batteria.

Google Pixel 8a, assolutamente promesso

Una delle principali sfide emerse durante il teardown è stata rappresentata dall’adesivo estremamente tenace utilizzato per fissare la batteria del Pixel 8a. Ciò ha reso l’operazione di rimozione dell’unità di alimentazione particolarmente ostica. Richiedendo l’impiego abbondante di alcol isopropilico per indebolire l’adesivo. Nonostante la presenza di una linguetta elastica, il processo si è rivelato più complesso del previsto. Facendo guadagnare al dispositivo solamente un punto su due nella valutazione complessiva della facilità di sostituzione della batteria. Un risultato non proprio sorprendente, considerando che tale operazione è destinata ad essere eseguita almeno una volta durante il ciclo di vita del telefono. Longevità che Google garantisce esteso fino a 7 anni.

Però non tutto è perduto per il Pixel8a. Il telefono ha ottenuto punteggi eccezionali in altri aspetti. Come il design e la reperibilità dei ricambi, guadagnando così un punteggio complessivo di 7,5 su 10 nella riparabilità. Ciò testimonia la cura e l’attenzione dedicate da Google all’architettura interna del cellulare. Rendendo più agevoli molte operazioni di manutenzione e riparazione. In più, va anche sottolineato che il Pixel continua a offrire un rapporto qualità-prezzo davvero vantaggioso. Nonostante la sua fotocamera innovativa, una batteria dalla lunga autonomia e un’elevata sicurezza. Dunque al di là delle sfide riscontrate nel teardown, il GooglePixel 8a resta una scelta solida per coloro che cercano uno smartphone Android affidabile e duraturo.