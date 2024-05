Paramount+: cosa c'è in arrivo a giugno 2024, ecco FILM e SERIE TV

Qualcuno tempo addietro si interrogava su quale potesse essere la strada giusta per dare un po’ di concorrenza a Netflix. Effettivamente di colossi se ne sono visti, ma nessuno è riuscito ad attirare così tanto l’attenzione come sta facendo al momento Paramount+.

Questa nuova azienda è piombata improvvisamente nella vita di tante persone che amano il cinema sotto le sue varie sfaccettature. Con Paramount+ la scelta è davvero ampia ogni giorno, sia per quanto concerne le serie TV che i film di alto livello. Sono state tante le novità introdotte anche a maggio, ma sembra che per giugno ci sia qualcosa di interessante a bollire in pentola.

Sono previsti per il prossimo mese e tanti nuovi arrivi molto attesi, tra contenuti musicali, serie amatissime e film mozzafiato.

Paramount+ pronta al lancio di tanti nuovi contenuti a giugno 2024

La lista di Paramount+ per il prossimo mese di giugno non è lunghissima, ma molto entusiasmante. Secondo quanto riportato infatti la grande attesa è riservata alla terza stagione di Mayor of Kingstown. Chi invece ama ridere, non può che attendere con ansia South Park.

Saranno diversi poi i contenuti musicali di MTV che faranno il loro ingresso su Paramount, tutti pronti a far ballare gli utenti. Esattamente il prossimo 5 giugno poi sarà la volta del documentario che parla della cantante Cyndi Lauper e della sua carriera fatta di fama e successi. Il nome è Lasciate cantare il canarino.

Dal 12 giugno invece diventa disponibile a How Music Got Free. Questo documentario invece parla dei primi tempi in cui si cominciò con il file-sharing illegale online e con la pirateria digitale. Nel catalogo è prevista anche la seconda stagione di Transformers: Earthspark, Franchie Shore e Germany Shore con le prime tre stagioni. Insomma, l’appuntamento è rimandato al mese di giugno, dove gli utenti cominceranno ad assaporare un po’ di estate.