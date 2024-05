Stanno arrivando le prime conferme decisamente concrete da parte di OnLeaks sull’esistenza del progetto Galaxy Watch7 Ultra. Non solo viene confermata l’esistenza del progetto, ma sembra anche che il debutto sia previsto per la prima occasione utile. La finestra temporale più probabile per il lancio è quella di luglio, durante l’evento Unpacked, nel quale verranno presentati anche i nuovi Galaxy pieghevoli, il Galaxy Ring e i Galaxy Watch 7, tra cui anche la variante Ultra. L’insider OnLeaks ha realizzato dei render ad alta risoluzione. Quest’ultimi sono basati sui disegni CAD del Galaxy Watch7 Ultra. Da questi render emergono dettagli significativi che caratterizzano il design di questo nuovo modello.

I dettagli rilasciati dei nuovi Galaxy Watch7

Il display del Watch7 Ultra rimarrà circolare, mantenendo la tradizione degli smartwatch Samsung, ma sarà inserito in una cassa visibilmente più squadrata rispetto ai modelli precedenti, che presentavano un design completamente circolare. Questa nuova variante Ultra, pur mantenendo elementi tradizionali, mira a trasmettere una maggiore robustezza grazie alla sua cassa squadrata, differenziandosi così dagli Apple Watch Ultra.

Il display del nuovo dispositivo avrà una dimensione di circa un pollice e mezzo di diametro. Ovvero la stessa del Galaxy Watch6 Classic. Le dimensioni complessive della cassa saranno di circa 47×47,4×16,4m. Sono dunque leggermente più grandi rispetto al Classic, che misura 46,5×46,5×10,9mm. Questo aumento delle dimensioni è dovuto alla cornice squadrata che caratterizza il nuovo design.

Un cambiamento significativo, visibile dai render, è l’introduzione di un terzo pulsante sul lato destro della cassa. Oltre ai due pulsanti allungati già presenti, il Galaxy Watch7 Ultra avrà un terzo pulsante circolare la cui funzione è ancora inedita. Questo pulsante potrebbe attivare funzioni extra, simile al tasto Azione presente sull’Apple Watch Ultra.

Sul retro del Galaxy Watch7 Ultra si nota una riorganizzazione dei sensori per la rilevazione dei parametri biometrici. Inoltre, i pulsanti per il cambio dei cinturini, che nel Watch6 Classic si trovavano sui cinturini stessi, sembrano essere stati riposizionati sulla cassa per una maggiore comodità. Il lato sinistro della cassa, sebbene privo di pulsanti, presenta due griglie per gli altoparlanti. Quest’ultime appaiono più grandi rispetto a quelle dei modelli attuali dei Watch di Samsung.

Il nuovo design del Galaxy Watch7 Ultra rappresenta un importante passo avanti. Combinando tradizione e innovazione in un prodotto che promette di soddisfare le esigenze di una clientela alla ricerca di uno smartwatch robusto e funzionale.