Il noto operatore PosteMobile, attivo su rete Vodafone, continua a rilasciare interessanti novità per i suoi utenti mantenendo il proprio ruolo competitivo all’interno del mercato di telefonia. A tal proposito è disponibile una promozione davvero imperdibile, attivabile anche negli Uffici Postali almeno fino al 31 maggio 2024. Si tratta di WOW Days 50, che precedentemente era sottoscrivibile solo online. La promo PosteMobile inizialmente attivabile fino al 30 aprile ha ricevuto poi una proroga.

La promo WOW di PosteMobile attivabile online e tramite Uffici Postali

Per l’offerta, sia se attivata nei negozi fisici che tramite sito web, prevede un pagamento iniziale di 20 euro. Di questi 10 euro vengono usati per il costo della SIM PosteMobile. I rimanenti 10euro saranno utilizzati per la prima ricarica che comprende anche il costo del primo mese anticipato della promo WOW di PosteMobile.

La promo offerta dall’operatore prevede l’attivazione di un piano base: Promo Creami Extra WOW 50. Quest’ultima è disponibile per tutti i nuovi utenti sia che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono da un altro operatore, sia che ne richiedano uno nuovo. L’offerta non è invece disponibile per i già clienti PosteMobile.

WOW Days 50 offre minuti ed SMS illimitati, 50 GB per il traffico internet con rete 4G+. Il costo mensile è di 5,99 euro. Se prima del prossimo rinnovo si consumano tutti i GB inclusi nella promo, la navigazione web viene bloccata automaticamente senza costi aggiuntivi. Per continuare a navigare è possibile attivare l’opzione Giga Extra a 1,99 euro che permette di ottenere 1GB aggiuntivo per il traffico internet disponibile fino al rinnovo successivo della promo.

Il Roaming in UE ed anche nel Regno Unito, PosteMobile mette a disposizione dei suoi utenti minuti ed SMS alle stesse condizioni della promo attiva in Italia. Per quanto riguarda la connessione dati è presente un limite mensile per il traffico pari a 6,34 GB.