Ci avviciniamo sempre più al debutto dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung ma c’è ancora poca chiarezza su quanti saranno i dispositivi presentati durante il Galaxy Unpacked. Da tempo circolano in rete numerose voci riguardanti l’intenzione dell’azienda di proporre svariate versioni dei suoi smartphone con display flessibile: si è parlato dell’arrivo di un Galaxy Z Fold 6 Ultra e di varianti economiche dei due top di gamma. Negli ultimi giorni, però, è apparsa una nuova indiscrezione secondo la quale Samsung potrebbe proporre anche un Galaxy Z Flip 6 Slim.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim: cosa sappiamo sulla versione inedita del pieghevole a conchiglia

A riferire la possibile apparizione di una versione Slim del Galaxy Z Flip 6 è GalaxyClub, fonte abbastanza attendibile e d’accordo con l’analista Ross Young, secondo la quale Samsung potrebbe essere già impegnata nello sviluppo del dispositivo, che potrebbe essere accompagnato anche da un Galaxy Z Fold 6 Slim.

Caratteristica di quest’ultimo sarebbe l’eliminazione del supporto alla S Pen con l’intenzione di renderlo decisamente più sottile e maneggevole, ciò suscita non poca curiosità se considerata la struttura complessiva dei Galaxy Z Flip. Il pieghevole a conchiglia presenta già un corpo abbastanza snello, quale sarebbe, dunque, l’obiettivo dell’azienda sudcoreana?

La confusione è ancora tanta e non è da escludere l’idea che il dispositivo in questione corrisponda al tanto vociferato modello Ultra o ancora alla versione Fan Edition. È plausibile sostenere, inoltre, che il lancio possa avvenire durante i primi mesi del prossimo anno, in occasione del Galaxy Unpacked dedicato ai Galaxy S25 piuttosto che nei mesi estivi.

Il Galaxy Unpacked del 10 luglio si terrà a Parigi e sarà probabilmente incentrato esclusivamente sui nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, i quali saranno accompagnati dalla nuova generazione di smartwatch. Dovremo quindi attendere prima di ottenere informazioni rilevanti e precise sulle varianti dei due top di gamma pieghevoli.