Nella comunicazione resa pubblica in occasione del Capital Markets Day 2024, il gruppo Poste ha evidenziato l’arrivo di una serie di obiettivi aziendali relativi al prossimo futuro. Tra questi compare anche un importante upgrade tecnologico per il proprio brand PosteMobile. Infatti, sembra ormai ufficiale l’arrivo di due opzioni che rivoluzioneranno l’esperienza di telecomunicazione degli utenti. Si tratta del 5G e delle eSIM. Con l’arrivo di queste novità, accompagnate da una serie di interventi anche per PosteCasa, l’azienda punta ad un aumento degli utenti nel giro di cinque anni.

L’operatore virtuale su rete Vodafone si sta preparando ad un importante passo avanti nell’ambito tecnologico. Le nuove tecnologie che si intende introdurre avranno un obiettivo ben preciso: incrementare il numero di utenti sia per le opzioni mobili che fisse. Si intende passare dai 4,7milioni di utenti, dati relativi alla fine del 2023, a circa 5,5 milioni. Il tutto entro la fine del 2028.

PosteMobile si rivoluziona con l’arrivo di interessanti novità

L’arrivo della rete 5G promette di migliorare esponenzialmente l’esperienza mobile degli utenti PosteMobile, con una rete di nuova generazione. Inoltre, l’azienda mira a lanciare anche le proprie eSIM. Quest’ultime saranno attivabili come alternativa alle SIM tradizionali attraverso una procedura rapida che permetterà agli utenti di ottenere la nuova scheda digitale con l’uso di un codice QR.

Le novità non riguardano solo PosteMobile. Nei progetti dell’azienda ci sono anche una serie di miglioramenti riservati a PosteCasa. Si tratta del marchio che si occupa del mercato di telefonia fissa. In questo caso, le novità comprendono un nuovo profilo di connessione per sfruttare la fibra ottica FTTH fino ad una velocità massima di 2,5Gbps. Inoltre, sono previsti anche una serie di investimenti per il settore FWA, che sta diventando sempre più importante per la telefonia fissa.

Questi aggiornamenti promettono di migliorare completamente l’esperienza degli utenti sia per il servizio di telefonia mobile che per quello legato alla rete fissa. Al momento non si conoscono le tempistiche precise relative al rilascio di questi aggiornamenti per PosteMobile e PosteCasa. Sembra però quasi certo che alcuni di questi nuovi strumenti potrebbero già arrivare nelle prossime settimane.