1Mobile lancia la nuova offerta “Super 80“, rivolta a tutti i nuovi clienti che desiderano passare da TIM, Wind3, Iliad, Vodafone e qualsiasi altro operatore virtuale (MVNO). Questa promozione, disponibile fino al 31 maggio 2024, offre un pacchetto di 80 GB di traffico dati mensile, 80 SMS e chiamate illimitate verso numeri nazionali. Tutto a un prezzo molto competitivo. Ovvero solo 5 euro per il primo mese e 6,99€ a partire dal secondo. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del proprio numero.

1Mobile: facilità di gestione e compatibilità

L’offerta Super 80 può essere gestita comodamente attraverso l’app 1Mobile o accedendo all’Area Personale sul sito web dell’operatore. In caso di necessità di disattivazione della promo, il cliente ha il diritto di utilizzare le unità rimanenti fino alla scadenza. Per cambiare promozione, è necessario prima disattivare quella esistente e sottoscriverne una nuova. Questa operazione ha un costo totale di 15€.

A questo punto è importante sottolineare anche ulteriori dettagli che potrebbero essere utili. La portabilità per esempio, deve essere completata entro 30 giorni dall’attivazione della SIM o entro il primo rinnovo. In caso contrario, verrà addebitata una penale una tantum di 5€ e il costo mensile della promozione salirà a 9,99€. La navigazione internet prevista dal pacchetto è valida sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea, secondo le normative europee. Tuttavia, il traffico dati non utilizzato nel mese in corso non sarà cumulabile con quello del mese successivo. In caso di superamento della soglia dei dati disponibili, il costo per continuare a navigare sarà di 0,50€ ogni 100 MB. Dunque è importante avere sempre credito sufficiente per evitare la sospensione dell’offerta. Insomma la Super 80 si classifica come un’opportunità assolutamente interessante per tutti coloro che cercano un piano tariffario conveniente e completo. Se siete interessati ad altre proposte vi confidiamo di consultare il sito web ufficiale di 1Mobile. Tra le varie offerte disponibili riuscirete sicuramente a trovare quella che risponde maggiormente alle vostre esigenze.