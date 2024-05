TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, di recente ha introdotto una nuova iniziativa denominata TIMJunior Smartphone Edition. Questa mira a fornire un’opportunità su misura per i giovani sotto i 18 anni di età. Consentendo loro di accedere ad alcuni modelli di cellulare a prezzi super scontati e a numerose offerte vantaggiose. Lanciata il 6 maggio 2024 presso i negozi fisici dell’operatore tale soluzione è stata progettata per i nuovi clienti che attivano le promozioni della serie Junior. Infatti, a disposizione dei nuovi nuovi utenti saranno presentati una vasta selezione di smartphone. Tutti acquistabili a rate con finanziamento TIMFin, dunque con tariffe a partire da soli 2 euro al mese. Si tratta di una promo che mira a fornire agli adolescenti il loro primo telefono. Ma anche ad offrire un’esperienza completa e conveniente attraverso l’acquisto combinato di dispositivi e pacchetti di accessori.

Tim Junior, tutti i dettagli e i servizi inclusi

La promozione TIM Junior SmartphoneEdition si concentra sull’accesso semplificato ai device mobili per i giovani. Fornendo una serie di vantaggi e proposte convenienti. Tra le opzioni disponibili, gli utenti possono scegliere tra diverse offerte della gamma TIMJunior. Esse includono minuti illimitati, SMS e una generosa quantità di dati internet. Le tariffe variano a seconda delle esigenze. Si parte da 4,99€ al mese per l’opzione JuniorMeseUnica, e fino a 79€ per 12 mesi per l’opzione TIMJunior Pack 12Mesi. Questa combinazione di tariffe competitive e accesso facilitato al primo telefono rende tale iniziativa un’opzione allettante per i giovani e le loro famiglie.

Ma non è ancora tutto. Questa promozione fornisce anche la possibilità di personalizzare la propria esperienza di acquisto attraverso l’aggiunta di pacchetti di accessori SBS e Cellularline. Così ogni cliente potrà arricchire la sua offerta aggiungendo anche altri articoli utili ed interessanti. Per esempio cuffie wireless, altoparlanti Bluetooth e power bank. Insomma potrete scegliere ciò che preferite fino a completare il proprio kit-mobile, realizzato assolutamente su misura per voi. Un’esperienza completa e soddisfacente.