Nelle scorse settimane, l’Italia ha dato il benvenuto alla nuova Jinpeng XY. Questa strana e piccola auto è un quadriciclo elettrico che si distingue tra i tanti modelli ecologici per le sue caratteristiche uniche. Importata da Desner Auto, questo modello ha subito attirato una grande attenzione per la sua ecocompatibilità e per il suo design innovativo. Anche le sue specifiche tecnologiche, concentrate in uno spazio così ridotto, hanno molto sorpreso.

Nonostante, infatti, sia a prima vista davvero piccina, la Jinpeng XY è capace di trasportare fino a quattro passeggeri, cosa molto rara considerando che è pur sempre un quadriciclo. Altra particolarità per il modello sono le cinque porte che rendono l’accesso e l’uscita dal veicolo molto comodi. Questo non è di certo un dettaglio che non passa inosservato considerando la tipica configurazione a due posti dei quadricicli soliti. Contrariamente alla norma, inoltre, la Jinpeng XY può circolare anche sulle strade extra-urbane. Ciò però richiede che il conducente abbia almeno 16 anni, differenziandosi così dalla normativa che consente la guida dei quadricicli ai 14 anni.

Costo di questo piccolo quadriciclo innovativo

Passando ai prezzi, la Jinpeng XY presenta un rapporto qualità prezzo davvero ottimo. Se si considerano poi gli incentivi attuale il costo diventa ancora più appetibile. Il prezzo base è di 12.000 euro con IVA inclusa e, considerando che l’Ecobonus dona uno sconto di 3.000 euro con rottamazione e di 4.000 euro senza, parleremmo di una cifra quasi ridicola. Ciò porta il prezzo effettivo a 8.000 euro IVA inclusa con rottamazione e a 9.000 euro senza. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire considerando quanto sia diverso questo quadriciclo.

Al lancio, la Jinpeng XY è disponibile in una variante Long Range. Essa è dotata di batterie al litio che regalano al quadriciclo un’autonomia di oltre 100 km. Questa versione dispone anche la possibilità di scegliere tra il riscaldamento incluso e il pacchetto E-CCO opzionale con aria condizionata. Per quanto riguarda le colorazioni, la mini auto ha diverse opzioni per soddisfare ogni gusto possibile. La White Gloss è disponibile senza sovrapprezzo, mentre sono le altre sono optional.