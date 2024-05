Tutti gli appassionati di gaming hanno sicuramente nel corso della loro vita sentito parlare di PSP, la famosissima consolle portatile di Sony infatti conquistò il mondo grazie al proprio design facili da usare e comodo e alla capacità di riprodurre giochi di alto livello senza troppi problemi, quest’ultima ebbe come erede invece di PlayStation Vita la quale non riscosse lo stesso successo a causa di pochi giochi prodotti e un ecosistema non proprio accattivante, dopo tantissimi anni sembra però che Sony abbia intenzione di riprovarci con un erede diretto della prima versione di console portatili prodotte.

Secondo recenti rumor condivisi da Gamesrant, Sony starebbe lavorando a un degno successore il quale sarà differente da PlayStation Portal, quest’ultimo di fatto è un accessorio per il remote play di PlayStation cinque, il nuovo dispositivo invece dovrebbe essere in grado di eseguire giochi per PlayStation 4 in modo nativo.

Le indiscrezioni provengono da varie fonti, una delle più autorevoli e lo youtuber Moore’s Law Is Dead, Il quale sostiene che il dispositivo si trova in una fase di produzione che possiamo definire embrionale, quest’ultimo presenta un design simile a quello dei moderni dispositivi come Steam Deck e che probabilmente il lancio avverrà con un catalogo di giochi completo e composto da titoli PS4.

Al momento Sony non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo, ciò non toglie che l’evidente successo dei pc portatili da gioco e il successo reiterato di Nintendo switch potrebbero aver stimolato l’azienda giapponese a tentare il colpo anche nel mondo portatile, ora non rimane da vedere se queste indiscrezioni risulteranno fondate o meno, ciò non toglie che una versione portatile della console da gioco Sony sarebbe sicuramente fonte di felicità per molti video giocatori che da tempo desiderano un prodotto simile ai due modelli precedenti, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per delle info ufficiali.