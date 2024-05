TIM, la potenza delle Power parte da 6 EURO al mese: ci sono 300 GB

Dopo aver visto cosa è successo ultimamente, TIM ha ritenuto opportuno continuare a battere con le stesse offerte. Queste, che rispondono al nome di Power, sono quindi ancora disponibili per chi vuole sottoscriverle ed includono al loro interno il meglio in assoluto. Parlando appunto di qualità, non ci sono dubbi: il gestore italiano è probabilmente il più forte sul territorio.

Almeno per il momento tutto è disponibile con prezzi di favore e anche con un regalo destinato a tutti. Le offerte infatti hanno gli stessi prezzi già visti durante gli scorsi mesi, proprio per tenere la stessa linea e non cambiare in corso d’opera.

TIM lancia le migliori offerte del momento: cosa sono le Power e quanto costano

Per quanto riguarda la prima offerta, lo standard di rete è massimo: la Power Special offre infatti il 5G gratis, senza alcun costo aggiuntivo. Al suo interno gli utenti che la sottoscrivono possono trovare infatti sia minuti senza limiti verso tutti che 200 SMS ma soprattutto 300 giga in 5G per navigare su Internet. Questa soluzione mobile è probabilmente la più ambita del momento in quanto concede tutto per un prezzo di soli 9,99 € al mese.

TIM non ha però intenzione di scontentare chi vuole pagare meno ed è per questo che propone altre due soluzioni mobili. Quella meno costosa in assoluto si chiama Power Iron ed include al suo interno gli stessi minuti e messaggi già visti nell’offerta precedente. Per Internet invece ci sono 150 giga in 4G, il tutto per un totale di soli 6,99 € mensili.

A concludere il quadro ci pensa l’ultima soluzione, la Power Supreme Easy. Con questa scelta gli utenti si assicurano mensilmente gli stessi minuti e messaggi delle due offerte precedenti e 200 giga in 4G per 7,99 € al mese. In tutte e tre le proposte, TIM garantisce anche la presenza di alcuni giga per navigare all’estero.