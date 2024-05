Al giorno d’oggi, gli utenti sono sempre più esigenti e vanno quindi alla ricerca delle migliori offerte di rete mobile e soprattutto a basso costo. Per questo motivo, in questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti un’offerta mobile davvero super e ad un costo che non supera i 5 euro al mese. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre stuzzica i suoi ex clienti con un’offerta mobile davvero irresistibile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta stuzzicando alcuni suoi fortunati ex clienti con un’offerta mobile davvero sensazionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XXS. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese una quantità davvero esagerata di giga per navigare.

Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione fino ad addirittura 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, l’operatore sta proponendo l’offerta in questione ad un costo di soli 4,99 euro al mese. Qualora gli utenti volessero navigare con connettività 5G, sembra che il costo aumenterà di 1 euro in più al mese.

Come spesso accade, l’operatore telefonico sta avvisando i suoi fortunati ex clienti di questa opportunità tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore telefonico.

“Torna in WINDTRE! 200 Giga, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 27/05. Costi e privacy su windtre.it/go200xxs”.

In questo caso, viene segnalata come data di scadenza il 27 maggio 2024. Tuttavia, ricordiamo che si tratta di offerte personalizzate. Pertanto, è probabile che questa data di scadenza cambi da utente ad utente.