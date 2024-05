Apple di recente ha lanciato l’aggiornamento iOS e iPadOS 17.5.1. Quest’ultimo pare sia dedicato alla risoluzione di un singolare, ma rilevante, problema che riguardava la gestione delle foto nei dispositivi iPhone e iPad. Infatti dopo che numerosi utenti hanno segnalato un fenomeno inquietante è stato necessario organizzare un intervento. Il bug in questione riguarda alcune foto e video che, seppur eliminati anni prima, ricomparivano misteriosamente nella libreria di Foto dei dispositivi. La scoperta ha suscitato una grande preoccupazione. Ma ha anche sollevato domande sull’effettiva sicurezza e affidabilità dei sistemi operativi coinvolti.

Il bug di IOS: una soluzione per un problema preoccupante

Il problema è emerso dopo il passaggio alla versione 17.5 di IOS. Esattamente quando alcune persone hanno notato con sorpresa e disagio la presenza di file multimediali vecchi di anni nella loro galleria. Nonostante questi fossero stati eliminati in modo permanente già in passato. Tale fenomeno ha scatenato un acceso dibattito sulle piattaforme online. Con utenti divisi tra il chiedersi come ciò potesse accadere e la richiesta di spiegazioni da parte di Apple. La situazione ha generato ovviamente una sorta di disagio emotivo per il ritorno di ricordi del passato, talvolta imbarazzanti o privati. Ma anche preoccupazione per la sicurezza e la privacy dei dati personali memorizzati sui propri dispositivi.

Di fronte a queste segnalazioni sempre più numerose, l’azienda ha risposto prontamente con l’aggiornamento 17.5.1. Il quale ha mirato specificamente a risolvere questo problema. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Apple, il bug era causato da danni al database durante il passaggio dalla versione precedente del sistema operativo. La nota di accompagnamento dell’aggiornamento conferma che il problema era raro e che riguardava specificamente le foto in cui si erano verificati danni al database. La situazione così sembra essere stata risolta in maniera tempestiva. Anche se restano incertezze e interrogativi da parte di alcuni individui particolarmente colpiti dall’accaduto.