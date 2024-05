Con il termine della stagione di Serie A sempre più vicino e la Juventus che ha appena conquistato la sua 15ª Coppa Italia, l’entusiasmo dei tifosi bianconeri è alle stelle. Il club di Torino guarda già al futuro. DAZN, la piattaforma di sport in streaming, si sta Preparando per la campagna abbonamenti della stagione 2024/2025. Ecco che ha pensato così di annunciare un’offerta speciale. Una promozione per tutti i tifosi della Vecchia Signora che desiderano seguire la squadra sia in casa che in trasferta.

DAZN, un regalo inaspettato in arrivo

A partire da martedì 21 maggio, e fino al 30 maggio è prevista un’importante novità. I sostenitori che avranno acquistato un abbonamento allo stadio per la prossima stagione tramite i canali ufficiali del club e non hanno ancora un abbonamento DAZN, avranno la possibilità di sottoscriverne uno.

Si tratta di un piano annuale Standard offerto ad un prezzo super scontato. Questo è infatti proposto a 299€ invece di 359€. Si parla dunque di un risparmio complessivo di 60€ e permette di seguire tutte le partite della Juventus, sia in casa che in trasferta. Oltre ad una vasta gamma di altri eventi sportivi inclusi. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, di debito o PayPal. Garantendo così un’ampia flessibilità ai tifosi nell’aderire a questa imperdibile offerta.

Ma le agevolazioni non si esauriscono qui. Vi sono alcune novità per i sostenitori juventini che già godono di un abbonamento DAZN Standard attivo. Essi infatti potranno contattare il servizio clienti per scoprire le promozioni personalizzate attivabili sul proprio account. Questa iniziativa è stata pensata appositamente per premiare la fedeltà dei tifosi. Ed offre ulteriori vantaggi a coloro che già beneficiano dei servizi offerti dalla piattaforma. In più, secondo indiscrezioni raccolte da Calcio e Finanza, DAZN starebbe lavorando ad altre iniziative speciali anche con altre squadre di Serie A, tra cui Inter e Milan. Le quali potrebbero essere lanciate nelle prossime settimane. È probabile dunque che ci saranno tantissime altre sorprese agli appassionati di calcio.